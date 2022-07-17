بنزيمة يتخطى راؤول ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد

تخطى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إنجاز الأسطورة راؤول غونزاليس ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد بعد تسجيله هدفاً في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء (10 آب/أغسطس 2022). وسجل بنزيمة الهدف الثاني للنادي الملكي ليقوده للفوز على انتراخت فرانكفورت الألماني 2 /صفر على الاستاد الأولمبي في هيلسنكي.

وعادل بنزيمة إنجاز راؤول غونزاليس وقاسمه المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 323 هدفاً لكل منهما، عندما أحرز هدفاً برأسه خلال الفوز على ليفانتي 6 /صفر في أيار/مايو الماضي.

وبهدفه في شباك فرانكفورت رفع بنزيمة رصيده إلى 324 هدفاً.

ويتصدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 450 هدفا سجلها خلال تسعة مواسم بين عامي 2009 و2018.

وتساوى ريال بفوزه مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

وكال المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد على نفس التشكيلة الأساسية الفائزة بنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول في باريس في أيار/مايو الماضي، المديح للقائد بنزيمة، هداف دوري الأبطال والدوري الإسباني في الموسم الماضي. وواصل "إنه لاعب مهم جداً، قائد للفريق، إذا وصلنا إلى هنا فيرجع فضل كبير إلى انجازاته لأنه سجل الكثير من الأهداف وأنهى الموسم بشكل رائع، أحرز هدفا اليوم وسينافس على جائزة الكرة الذهبية".

خ.س/ (د ب أ، رويترز)