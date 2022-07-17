 بنزيمة يتخطى راؤول ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بنزيمة يتخطى راؤول ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد

بتسجيله هدفاً في مرمى انتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر أصبح رصيد كريم بنزيمة 324 هدفاً، ليحل ثانياً في ترتيب الهدافين التاريخيين لريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو الذي في رصيده 450 هدفاَ.

أصبح في رصيد كريم بنزيمة 324 هدفاً

أصبح في رصيد كريم بنزيمة 324 هدفاً

تخطى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إنجاز الأسطورة راؤول غونزاليس ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد بعد تسجيله هدفاً في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء (10 آب/أغسطس 2022). وسجل بنزيمة الهدف الثاني للنادي الملكي ليقوده للفوز على انتراخت فرانكفورت الألماني 2 /صفر على الاستاد الأولمبي في هيلسنكي.

مختارات

توج ريال مدريد رسمياً بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز على إسبانيول، ليدخل مدربه أنشيلوتي التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحرز ألقاب البطولات الخمس الكبرى! وأصبح مارسيلو أكثر لاعب تحقيقاً للألقاب مع النادي!

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد من تخطي راؤول غونزاليس من حيث عدد الأهداف ليصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي. لكن رونالدو احتاج إلى خوض عدد مباريات يقل عن نصف عدد مباريات راؤول ليسجل رقمه القياسي.

وعادل بنزيمة إنجاز راؤول غونزاليس وقاسمه المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 323 هدفاً لكل منهما، عندما أحرز هدفاً برأسه خلال الفوز على ليفانتي 6 /صفر في أيار/مايو الماضي.

وبهدفه في شباك فرانكفورت رفع بنزيمة رصيده إلى 324 هدفاً.

ويتصدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 450 هدفا سجلها خلال تسعة مواسم بين عامي 2009 و2018.

وتساوى ريال بفوزه مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.

وكال المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد على نفس التشكيلة الأساسية الفائزة بنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول في باريس في أيار/مايو الماضي، المديح للقائد بنزيمة، هداف دوري الأبطال والدوري الإسباني في الموسم الماضي. وواصل "إنه لاعب مهم جداً، قائد للفريق، إذا وصلنا إلى هنا فيرجع فضل كبير إلى انجازاته لأنه سجل الكثير من الأهداف وأنهى الموسم بشكل رائع، أحرز هدفا اليوم وسينافس على جائزة الكرة الذهبية".

خ.س/ (د ب أ، رويترز)

  • Paris Saint-Germain vs Chelsea 02.04.2014 Paris

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا

    لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

  • Dynamo Kiew Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    أندري شيفشينكو 48 هدفا

    يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

  • Stürmer-Star Alfredo di Stefano Real Madrid 1961

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا

    أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

  • Thierry Henry Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    تيري هنري 50 هدفا

    تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

  • Champions League | FC Bayern München - FC Barcelona

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    توماس مولر 52 هدفا

    أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

  • Van Nistelrooy Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    رود فان نيستلروي و56 هدفا

    منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

  • Raul Gonzalez Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا

    راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

  • Fußball I UEFA Champions League: Real Madrid vs Borussia Mönchengladbach

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريم بنزيمة 86 هدفا

    الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

  • FIFA | Weltfußballer Robert Lewandowski FC Bayern München

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا

    في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.

  • UEFA Champions League | Paris Saint-Germain - Manchester City | Lionel Messi

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    البرغوث و125 هدفا

    120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

  • Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريستيانو رونالدو المتربع

    ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.


مواضيع ذات صلة

ARCHIVFOTO: Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen lehnt Vetragsangebot des FC Bayern ab. Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen, Gestik,winkt,winken,Abschied, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball 1. Bundesliga Saison 2021/2022,27.Spieltag, Spieltag27. FC Bayern Muenchen - 1.FC Union Berlin 4-0 am 19.03.2022, A L L I A N Z A R E N A Muenchen. *** ARCHIVE PHOTO Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen rejects contract offer of FC Bayern Robert LEWANDOWSKI Bayern Muenchen , gesture,wave,wave,farewell,action,single image,cropped single image,half figure,half figure Football 1 Bundesliga season 2021 2022,27 matchday,matchday27 FC Bayern Muenchen 1 FC Union Berlin 4 0 on 19 03 2022, A L L I A N Z A R E N A Muenchen

في تحد جديد.. هل يكمل ليفاندوفسكي وصفة برشلونة لانطلاقة ناجحة؟ 17.07.2022

بعد انتظار طويل حسم برشلونة انتقال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني إلى صفوفه، فما هي التحديات التي تنتظر "ماكينة الأهداف" البولندية؟ وهل سيعيد البرشا إلى منصات التتويج؟

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 20: Cristiano Ronaldo of Manchester United celebrates after scoring their side's third goal during the UEFA Champions League group F match between Manchester United and Atalanta at Old Trafford on October 20, 2021 in Manchester, England. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

هل يجتمع رونالدو مع مدربه السابق؟ 03.03.2022

في الوقت الذي يسارع فيه فريق مانشستر يونايتد الخطى للتعاقد مع مدرب يتولى مهمة الإشراف على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، ظهر فجأة اسم مدرب شهير كان قد أشرف على تدريب نجم "الشياطين الحمر" كريستيانو رونالدو.

Monaco, Monte Carlo - August 29, 2019: UEFA Champions League Group Stage Draw and Player of the Year Awards, Season Kick Off 2019-2020 Atmosphere with Trophy

قرعة دوري الأبطال: تشيلسي البطل يواجه ريال مدريد في ربع النهائي 18.03.2022

ستكون المواجهتان بين تشلسي الإنجليزي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني من جهة، ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى، الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.