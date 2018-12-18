 بنزيما ينصح نجم ريال مدريد بالانتقال إلى سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 01.01.2019

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عالم الرياضة

بنزيما ينصح نجم ريال مدريد بالانتقال إلى سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما نصح أحد نجوم "الميرنغي" بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في "الميركاتو" الشتوي. وضع ذلك النجم غير مريح الآن مع فريقه. فهل يدفعه ذلك لقبول نصيحة بنزيما والرحيل لباريس؟

Fußball Champions League - Atletico Madrid vs Real Madrid | Karim Benzema und Isco (picture-alliance/empics/A. Davy)

صورة أرشيفية.

ذكر موقع "foot01" الفرنسي أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، نصح زميله في الفريق إيسكو بالانتقال إلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، إذ يعتقد بنزيما أن إيسكو سيتأقلم جيداً مع فريق العاصمة الفرنسية، الذي استطاع في السنوات الأخيرة التعاقد مع أحسن اللاعبين في العالم.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إيسكو قد يقبل نصيحة بنزيما، ويحزم حقائبه وينتقل إلى باريس سان جيرمان، لاسيما وأن الفريق الباريسي من أشد المعجبين بموهبة الدولي الإسباني، الذي لا يعيش أحسن أيامه الكروية مع "الميرنغي".

مختارات

بعدما أكد أن ريال مدريد "لا يبكي" على لاعب لم يعد راغباً بالبقاء مع "الميرنغي"، كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة عن تصريحات إيسكو بشأن زميله السابق كريستيانو رونالدو، وذلك قبل أيام من كلاسيكو الأحد. (24.10.2018)

يسعى أرسنال إلى إبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد. النادي الإنكليزي سيعرض مسعود أوزيل بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل إقناع "الميرنغي" بالتخلي عن نجم يحمل قميص الفريق منذ عدة سنوات، كما كشفت تقارير صحفية . (22.12.2018)

وتابع نفس المصدر، أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ينوي استغلال علاقته الجيدة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، من أجل إقناعه بالتخلي عن إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية، وأردف أن القيمة المالية للصفقة لن تكون عائقاً بالنسبة لباريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات نجم الريال.

ولا يُعد باريس سان جيرمان الفريق الوحيد المهتم بخدمات إيسكو، فقد أشارت عدة تقارير صحفية سابقة أن إيسكو يثير اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار يوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

هذا، ويعاني إيسكو هذا الموسم من تذبذب واضح في مستواه، حيث فقد الدولي الإسباني الكثير من بريقه الكروي وأصبح حبيس دكة بدلاء "النادي الملكي" في أكثر من مرة. زيادة على ذلك، لا تبدو علاقة إيسكو جيدة مع مدرب الفريق سانتياغو سولاري، الذي لا يعتمد كثيراً على الموهوب الإسباني.

يُشار إلى أن إيسكو، صرح مؤخراً بأنه سعيد في ريال مدريد ولا ينوي الرحيل عن النادي الإسباني العملاق، حسب ما نقل موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية واسعة الانتشار.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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