بنزيما ينصح نجم ريال مدريد بالانتقال إلى سان جيرمان

ذكر موقع "foot01" الفرنسي أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، نصح زميله في الفريق إيسكو بالانتقال إلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، إذ يعتقد بنزيما أن إيسكو سيتأقلم جيداً مع فريق العاصمة الفرنسية، الذي استطاع في السنوات الأخيرة التعاقد مع أحسن اللاعبين في العالم.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إيسكو قد يقبل نصيحة بنزيما، ويحزم حقائبه وينتقل إلى باريس سان جيرمان، لاسيما وأن الفريق الباريسي من أشد المعجبين بموهبة الدولي الإسباني، الذي لا يعيش أحسن أيامه الكروية مع "الميرنغي".

وتابع نفس المصدر، أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ينوي استغلال علاقته الجيدة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، من أجل إقناعه بالتخلي عن إيسكو في فترة الانتقالات الشتوية، وأردف أن القيمة المالية للصفقة لن تكون عائقاً بالنسبة لباريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات نجم الريال.

ولا يُعد باريس سان جيرمان الفريق الوحيد المهتم بخدمات إيسكو، فقد أشارت عدة تقارير صحفية سابقة أن إيسكو يثير اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار يوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

هذا، ويعاني إيسكو هذا الموسم من تذبذب واضح في مستواه، حيث فقد الدولي الإسباني الكثير من بريقه الكروي وأصبح حبيس دكة بدلاء "النادي الملكي" في أكثر من مرة. زيادة على ذلك، لا تبدو علاقة إيسكو جيدة مع مدرب الفريق سانتياغو سولاري، الذي لا يعتمد كثيراً على الموهوب الإسباني.

يُشار إلى أن إيسكو، صرح مؤخراً بأنه سعيد في ريال مدريد ولا ينوي الرحيل عن النادي الإسباني العملاق، حسب ما نقل موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية واسعة الانتشار.