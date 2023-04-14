"بنات ألفة".. فيلم تونسي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان

يشارك الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين التي تقام شهر مايو/ أيار القادم.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وكتبت بطلة الفيلم هند صبري عبر حسابها الشخصي على تويتر "فخورة وسعيدة باختيار الفيلم التونسي الذي أشارك فيه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان، أهم مسابقة في العالم! الفيلم إخراج كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه. يوم جميل ومهم في تاريخ السينما العربية".

جدير بالذكر أن هذا هو الظهور الثاني لهند صبري في مهرجان كان بعد مشاركتها الأولى عام 1994 عبر فيلم "صمت القصور" للمخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي والفائز بجائزة الكاميرا الذهبية عن قسم نظرة.

وتوالت بعده بطولات هند صبري في السينما التونسية والمصرية والعالمية في أكثر من 31 عملا سينمائيا حصدت خلالها الكثير من جوائز التمثيل الأولى منها أفضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية مرتين وأفضل ممثلة في مهرجان الجونة.

أما بالنسبة للمخرجة فيها كوثر بن هنية فهذه أول مرة تنافس ضمن مسابقة مهرجان كان بعدما استطاعت تحقيق إنجاز سابق للسينما التونسية بالوصول للقائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021.

وفي قسم (نظرة ما) بمهرجان كان الذي يقام من 16 إلى 27 مايو/ أيار، تشارك أفلام لمخرجين عرب من السودان والمغرب وتونس.

ويشارك المخرج السوداني محمد كردفاني بفيلم "وداعا جوليا" كما تشارك المخرجة المغربية أسماء المدير بفيلم "كذب أبيض" وكذلك المخرجة الكندية من أصل تونسي منية شكري بفيلم "ببساطة مثل سيلفان".

هـ.د/أ.ح (رويترز، د ب أ)