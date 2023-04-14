"بنات ألفة".. فيلم تونسي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان

يشارك الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين التي تقام شهر مايو/ أيار القادم.
الفيلم مستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.
وكتبت بطلة الفيلم هند صبري عبر حسابها الشخصي على تويتر "فخورة وسعيدة باختيار الفيلم التونسي الذي أشارك فيه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان، أهم مسابقة في العالم! الفيلم إخراج كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه. يوم جميل ومهم في تاريخ السينما العربية".
جدير بالذكر أن هذا هو الظهور الثاني لهند صبري في مهرجان كان بعد مشاركتها الأولى عام 1994 عبر فيلم "صمت القصور" للمخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي والفائز بجائزة الكاميرا الذهبية عن قسم نظرة.
وتوالت بعده بطولات هند صبري في السينما التونسية والمصرية والعالمية في أكثر من 31 عملا سينمائيا حصدت خلالها الكثير من جوائز التمثيل الأولى منها أفضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية مرتين وأفضل ممثلة في مهرجان الجونة.
أما بالنسبة للمخرجة فيها كوثر بن هنية فهذه أول مرة تنافس ضمن مسابقة مهرجان كان بعدما استطاعت تحقيق إنجاز سابق للسينما التونسية بالوصول للقائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021.
وفي قسم (نظرة ما) بمهرجان كان الذي يقام من 16 إلى 27 مايو/ أيار، تشارك أفلام لمخرجين عرب من السودان والمغرب وتونس.
ويشارك المخرج السوداني محمد كردفاني بفيلم "وداعا جوليا" كما تشارك المخرجة المغربية أسماء المدير بفيلم "كذب أبيض" وكذلك المخرجة الكندية من أصل تونسي منية شكري بفيلم "ببساطة مثل سيلفان".
هـ.د/أ.ح (رويترز، د ب أ)
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
التضامن مع أوكرانيا
سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"
تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
عودة أسطورة الروك أند رول
قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
الافتتاح بفيلم فكاهي
سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم
بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية
المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
حضور المرأة "مخجل"
تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
لا ألمان في المنافسة، لكن ...
في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
مخرجان من أوكرانيا
سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
حرب في الفيلم
يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة