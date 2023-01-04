 بناء مستدام من الركام | صنع في ألمانيا | DW | 11.01.2023

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صنع في ألمانيا

بناء مستدام من الركام

شركة ناشئة في برلين تُعيد تدوير أنقاض البناء وأجزاء من مباني مهدمة كالنوافذ والطوب والواجهات، بغرض البناء بشكل مستدام. وذلك أيضاَ من خلال عمليات مبتكرة، تجعل الخرسانة أكثر ملاءمة للبيئة وأرخص تكلفة.

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