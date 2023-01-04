بناء مستدام من الركام

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شركة ناشئة في برلين تُعيد تدوير أنقاض البناء وأجزاء من مباني مهدمة كالنوافذ والطوب والواجهات، بغرض البناء بشكل مستدام. وذلك أيضاَ من خلال عمليات مبتكرة، تجعل الخرسانة أكثر ملاءمة للبيئة وأرخص تكلفة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟
الهواتف الذكية مضرة للبيئة، لهذا السبب تعتزم شركة فيرفون" الهولندية طرح إصدارها الجديد من هاتف "فايرفون 4" الذكي الذي قالت إنه صديق للبيئة. في التقرير التالي تتقصى DW عن إمكانية وجود هاتف ذكي غير مضر بالبيئة؟
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