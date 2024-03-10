بمناسبة رمضان – شولتس يوجه كلمة للمسلمين ويدعو لهدنة في غزة

"من أجل رمضان سلمي": هذا هو العنوان الذي خاطب به المستشار شولتس المسلمين في ألمانيا بمناسبة شهر رمضان، وطالب بوقف إطلاق النار في غزة وقال من الأفضل القيام بذلك في رمضان، فيما تزينت فرانكفورت وكولونيا بزينة رمضان.

بمناسبة حلول شهر رمضان، دعا المستشار أولاف شولتس إلى التماسك الاجتماعي. وفي رسالة بالفيديو بعنوان "من أجل رمضان سلمي"، تم بثها اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2024)، أعرب شولتس عن شعوره بالحزن لأن المسلمين في ألمانيا يشعرون بالقلق على نحو متزايد حيال التماسك في المجتمع الألماني:

وقال شولتس: "بعد التقارير عن خطط الترحيل العنصرية التي أعدها متطرفون يمينيون صرت أسمع بشكل متكرر أسئلة قلقة حول المستقبل"، وأردف: "أعتقد أن إجابتنا على ذلك يجب أن تكون واضحة تماما وهي أننا لن نسمح لأنفسنا كبلد أن ننقسم"، لافتا إلى أن المواطنين الذين لهم أو ليس لهم أصول مهاجرة هم جزء من ألمانيا على حد سواء.

وأضاف "وهذا ينطبق أيضًا على المسلمين واليهود والمسيحيين وأتباع الديانات والمعتقدات الأخرى".

ودعا شولتس الناس إلى عدم الوقوع في بلبلة بسبب التعليقات البغيضة والمثيرة للانقسام. وقال: "إن دعاة الكراهية المنظمين في غرف الأصداء بشبكات التواصل الاجتماعي ليسوا الأغلبية في بلدنا... لكن (الأغلبية هم) ملايين المواطنات والمواطنين - كبارًا وصغارًا، سكان المدن والقرى والأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة أو ليس لديهم - الذين خرجوا إلى الشوارع لأسابيع من أجل الاحترام والتماسك فقط"، بحسب ما نقل موقع "تاغس شاو" الألماني.

الدعوة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

وحث المستشار أولاف شولتس على وقف إطلاق نار طويل الأمد في حرب غزة. وفي رسالة الفيديو بمناسبة رمضان، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "من الأفضل القيام بذلك خلال شهر رمضان"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار هذا يجب أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في نهاية المطاف ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في النهاية".

وأضاف شولتس أنه على يقين من أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين والفلسطينيين يريدون السلام.

في القدس الشرقية.. رمضان بلا بهجة في ظل حرب غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتابع شولتس أن الكثير من الأشخاص يفكرون ولاسيما في هذه الأيام في أقاربهم في الشرق الأوسط، وأكد: "أود أن تعرفوا أنكم لستم وحدكم في هذا الشعور. أيضا في ألمانيا هناك الكثيرون لديهم اهتمام كبير بمعاناة الإسرائيليين القتلى والمخطوفين وبمصير القتلى الأبرياء والجرحى والذين يعانون في غزة".

زينة رمضان في فرانكفورت وكولونيا

وازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء الأحد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في سابقة على المستوى الوطني وفقا للسلطات والإعلام المحلي.

وبحسب صحيفة "بيلد" تم أيضا نشر زينة رمضان في شوارع مدينة كولونيا لأول مرة رغم أنه تم تمويلها من تبرعات خاصة وليس من الأموال العامة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)