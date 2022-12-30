بمشاركة ميسي ورونالدو.. سان جيرمان يهزم تشكيلة الهلال والنصر

تحت أنظار الآلاف من الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب الملك فهد في الرياض، تجددت المواجهة مرة أخرى بين البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريق نجوم الهلال والنصر، وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وحسم باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة بخمسة أهداف مقابل أربعة، الخميس (19 يناير/كانون الثاني 2023)، في كأس موسم الرياض.

وافتتح ميسي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل رونالدو لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لكن ماركينيوس أعاد التقدم للفريق الفرنسي في الدقيقة 43، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الضيف، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوان بيرنات في الدقيقة 39.

وبينما أضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث لسان جيرمان بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، أحرز رونالدو هدف التعادل من جديد لنجوم الهلال والنصر بعدها بدقيقتين.

كريستيانو رونالدو يلعب في نادي النصر السعودي

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما سجل الإسباني المحنك سيرجيو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 54، غير أن نجوم الهلال والنصر سرعان ما أدركوا التعادل بواسطة الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ في الدقيقة 57.

ولم يهنأ نجوم الهلال والنصر بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد كيليان مبابي التقدم لسان جيرمان بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، أعقبها تسجيل زميله هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس في الدقيقة 78.

واختتم أندرسون تاليسكا مهرجان أهداف المباراة بعدما أحرز الهدف الرابع لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت الضائع للشوط الثاني.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم ليونيل ميسي (35 عاما) لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم كريستيانو رونالدو (37 عاما) لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم نيمار (30 عاما) يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم مانويل نوير (36 عاما) بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم لويس سواريز (35 عاما) القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم تياغو سيلفا (38 عاما) تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم لوكا مودريتش (37 عاما) يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم سيرجيو بوسكيس (34 عاما) شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م الكاتب: مهدوي رضوان



ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز)