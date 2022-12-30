 بمشاركة ميسي ورونالدو.. سان جيرمان يهزم تشكيلة الهلال والنصر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بمشاركة ميسي ورونالدو.. سان جيرمان يهزم تشكيلة الهلال والنصر

في مباراة كرنفالية شهدها ملعب الملك فهد، فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف مقابل أربعة على تشكيلة مؤلفة من لاعبي ناديي الهلال والنصر السعوديين، في كأس موسم الرياض. ميسي ورونالدو تواجها مجددا.

مواجهة ميسي ورونالدو كانت الحدث الأبرز في اللقاء الودي.

مواجهة ميسي ورونالدو كانت الحدث الأبرز في اللقاء الودي.

تحت أنظار الآلاف من الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب الملك فهد في الرياض، تجددت المواجهة مرة أخرى بين البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريق نجوم الهلال والنصر، وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

مختارات

وحسم باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة بخمسة أهداف مقابل أربعة، الخميس (19 يناير/كانون الثاني 2023)،  في كأس موسم الرياض.

وافتتح ميسي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثانية،  قبل أن يتعادل رونالدو لنجوم الهلال والنصر  في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لكن ماركينيوس أعاد التقدم للفريق الفرنسي في الدقيقة 43، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الضيف، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خوان بيرنات في الدقيقة 39.

وبينما أضاع نيمار فرصة تسجيل الهدف الثالث لسان جيرمان بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول،  أحرز رونالدو هدف التعادل من جديد لنجوم الهلال والنصر بعدها بدقيقتين.

كريستيانو رونالدو يلعب في نادي النصر السعودي

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما سجل الإسباني المحنك سيرجيو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 54، غير أن نجوم الهلال والنصر سرعان ما أدركوا التعادل بواسطة الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ في الدقيقة 57.

ولم يهنأ نجوم الهلال والنصر بالتعادل كثيرا،  بعدما أعاد كيليان مبابي التقدم لسان جيرمان  بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، أعقبها تسجيل زميله هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس في الدقيقة 78.

واختتم أندرسون تاليسكا مهرجان أهداف المباراة بعدما أحرز الهدف الرابع لنجوم الهلال والنصر في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت الضائع للشوط الثاني.

  • Fußball Nationalspieler | Lionel Messi Argentinien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    ليونيل ميسي (35 عاما)

    لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

  • Fußball Nationalspieler | Cristiano Ronaldo Portugal

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    كريستيانو رونالدو (37 عاما)

    لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

  • Fußball Nationalspieler | Neymar Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    نيمار (30 عاما)

    يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

  • Fußball Nationalspieler | Neuer Deutschland

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    مانويل نوير (36 عاما)

    بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.

  • Fußball Nationalspieler | Uruguay Luis Suarez

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لويس سواريز (35 عاما)

    القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.

  • Fußball Nationalspieler | Robert Lewandowski Polen

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)

    تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

  • Fußball Nationalspieler | Thiago Silva Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    تياغو سيلفا (38 عاما)

    تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.

  • Fußball Nationalspieler | Luka Modric Kroatien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لوكا مودريتش (37 عاما)

    يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.

  • Fußball Nationalspieler | Sergio Busquets Spanien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    سيرجيو بوسكيس (34 عاما)

    شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز)

مواضيع ذات صلة

(FILES) In this file photo taken on March 11, 1995, former Brazilian soccer star and Sports Minister, Edson Arantes do Nascimento, known as Pelé (L), smiles to fans at the opening ceremonies of the XII Pan American games t the Mundialista Stadium at Mar del Plata. - The 82-year-old icon was hospitalized in Sao Paulo on November 29, 2022, for what doctors said was a reevaluation of the chemotherapy he has been undergoing since surgery to remove a colon tumor in September 2021. (Photo by Omar TORRES / AFP)

العالم يبكي رحيل "الملك" ـ ردود فعل عالمية على وفاة الأسطورة بيليه 30.12.2022

نعى رؤساء دول وسياسيون ورياضيون من حول العالم نجم الكرة البرازيلي الأشهر بيليه، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع السرطان. ويعد بيليه أحد أعظم من لعبوا كرة القدم في التاريخ وتمتع بموهبة فذة يندر تكرارها.

Lusail City, Katar, 21.12.2022: Kylian Mbappé (France) schaut waehrend des Spiels der FIFA World Cup Qatar 2022 - Final zwischen Argentinien und Frankreich im Lusail Iconic Stadion am 21. December 2022 in Lusail City, Katar. (Foto von Ulrik Pedersen/Defodi Images) Lusail City, Qatar, 21.12.2022: Kylian Mbappé (France) looks on during the FIFA World Cup Qatar 2022 - Final match between Argentina and France at Lusail Iconic Stadium on December 21, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Ulrik Pedersen/Defodi Images)

مبابي: لن "أهضم أبدا" خسارة نهائي كأس العالم في قطر 29.12.2022

يبدو أن وقع هزيمة المنتخب الفرنسي وإخفاقه في الفوز بكأس العالم في قطر، مازال ثقيلا على نجم منتخب الديوك كيليان مبابي، الذي لم ولن "يهضم" الخسارة، لكن ما رأي بطل مونديال قطر بتعليقات بعض لاعبي منتخب الأرجنتين عليه؟

FOTOMONTAGE: Vorschau zum WM Finale Argentinien-Frankreich am 18.12.2022. Duell der Giganten-Lionel MESSI ARG und Kylian MBAPPE FRA treffen im Traumfinale aufeinander. Fussball Weltmeisterschaft 20122 in Katar vom 20.11. - 18.12.2022 *** PHOTOMONTAGE Preview of the World Cup final Argentina France on 18 12 2022 Duel of the giants Lionel MESSI ARG and Kylian MBAPPE FRA meet in the dream final Football World Cup 20122 in Qatar from 20 11 18 12 2022

مونديال 2022 - ميسي يحلم بتتويج مسيرته ومبابي يسعى للقب الثاني 18.12.2022

يحظى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكثير من الإشادة لدوره في الوصول بمنتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم المقام في قطر. لكن النجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي لديه طموح لا يقل عنه في رفع الكأس الذهبية