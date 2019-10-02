 بمشاركة ألمانية انطلاق مؤتمر ″الذرة من أجل السلام″ بالقاهرة | أخبار | DW | 14.10.2019

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أخبار

بمشاركة ألمانية انطلاق مؤتمر "الذرة من أجل السلام" بالقاهرة

انطلقت بالقاهرة فعاليات مؤتمر "الذرة من أجل السلام"، الذى تنظمه هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة ألكسندر فون هومبولت الألمانية، وبمشاركة 150 عالماً وباحثاً مصرياً وألمانياً من جامعات ومراكز بحثية مختلفة.

Symbolbild Atommülllager (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

انطلقت صباح اليوم الاثنين (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) في القاهرة فعاليات مؤتمر "الذرة من أجل السلام"، الذى تنظمه على مدى يومين هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع مؤسسة ألكسندر فون هومبولت الألمانية، وبمشاركة مئة وخمسين من العلماء والباحثين المصريين والألمان من جامعات ومراكز بحثية مختلفة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، كما يحضره أيضا ممثلو الجهات الألمانية في مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 ويستهدف المؤتمر تنشيط التبادل العلمي بين مصر وألمانيا في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وذلك من خلال المنح العلمية وفرص تمويل المشروعات البحثية المختلفة، والمقدمة من الجانب الألماني لشباب الباحثين المصريين في مختلف التخصصات العلمي.

مختارات

وتتمثل أهمية المؤتمر في إعداد كوادر مصرية شابة ذات خبرات علمية وعملية ومدربة على أحدث ما وصل إليه العلم فيما يتعلق بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية ومجالاتها التنموية المختلفة لخدمة شعوب المنطقة، فضلا عن أن المؤتمر يعد بوابة لحصول شباب الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والمشاركين فى فعاليات المؤتمر على منح تقدمها مؤسسة هومبولت.

ويتناول المؤتمر عددا من الموضوعات البحثية المختلفة المتعلقة بمجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ومنها الطب النووي والكيمياء النووية وعلوم المواد والتطبيقات الصناعية والطبية والتقنية للمفاعلات البحثية السلمية، وإدارة النفايات النووية وغيرها من المجالات المتعلقة بالمجال النووى السلمي. وترجع أهمية اختيار هذه الموضوعات البحثية لمناقشتها خلال المؤتمر إلى أن مصر تمتلك "مفاعل مصر البحثي الثاني " بقدرة 22 ميغا وات لإنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في المجال الطبي فى تشخيص الأمراض وعلاج الأورام السرطانية، وكذلك أيضا ضرورة التخلص الآمن من النفايات المشعة السائلة والصلبة الناتجة عن مخلفات المصانع والمستشفيات وغيرها من المنشآت النووية.

وفى مجال الفيزياء وعلوم المواد، تأتى أهمية محاور المؤتمر في التطبيقات العديدة لتكنولوجيا الإشعاع في الصناعات الهامة، على سبيل المثال تكنولوجيا النانو وأشباه الموصلات وصناعة البوليمرات، وكذلك أيضا استخدام التكنولوجيا النووية في دراسة الآثار.

يذكر أن البوليمرات هي مواد مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة من الجزيئات، وتتواجد فى كل جوانب الحياة الحديثة تقريبا، حيث يتم استخدام المنتجات التى تتواجد فيها البوليمرات في زجاجات المياه وإطارات السيارات واللدائن وحتى الملابس والورق ومواد البناء والزجاج.

م.م/ ع.ج (د ب أ)

  • default

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    جيف بيزوس

    تصدر مؤسس "أمازون" الأمريكي جيف بيزوس، البالغ من العمر 54 عاماً، صدارة القائمة بثروة إجمالية بلغت قدرها 112 مليار دولار، وهو الملياردير الأول والوحيد في العالم الذي تجاوز هذا المبلغ. ويعود سبب نجاح بيزوس إلى ارتفاع أسهم شركة "أمازون" بنسبة 60 % تقريبًا في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعادل تقريباً 39.2 مليارد دولار.

  • Belgien Brüssel Bill Gates (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    بيل غيتس

    شغل مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس (62 عاماً) المركز الثاني في القائمة بثروة بلغت قدرها 90 مليار دولار، بزيادة بلغت 4 مليارات دولار مقارنة مع العام الماضي.

  • Warren Buffett Karikatur auf Coca Cola Dose (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Z. Min)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    وارين بوفيت

    الثلاثة الأوائل في قائمة أغنى الأغنياء من الولايات المتحدة. ازدادت ثروة أشهر مستثمر في العالم، وارين بوفيت (87 عاماً)، خلال العام الماضي بنحو 8.4 مليار دولار وبلغت ثروته حالياً 84 مليار دولار. وتعتبر الشركة القابضة Berkshire Hathaway، المتخصصة في مجال الإستثمارات والتأمين، مصدراً لثروته الحالية.

  • Louis Vuitton Moet Hennessy Präsident - Bernard Arnault (picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Odinokov)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    برنارد أرنو

    أحتل الفرنسي برنارد أرنو (69 عاماً) المركز الرابع بثروة بلغ قدرها 72 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 30.5 مليار دولار. ويتصدر أرنو قائمة الأغنياء في القارة العجوزة. ويملك أرنو شركة LVMH وهي شركة فرنسية مشهورة تنتج السلع الفاخرة تحت علامات تجارية خاصة مثل لوي فيتون وجيفانشي وهينيسي وغيرها. ويقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة باريس.

  • Mark Zuckerberg Facebook (Reuters/S. Lam)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    مارك زوكربيرغ

    رغم الصعوبات التي واجهها عملاق التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، على خلفية الاتهامات حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 32 % خلال العام الماضي وأضافت لمؤسسها، مارك زوكربيرغ، 15 مليار دولار. واحتل زوكربيرغ (32 عاماً) المركز الخامس في القائمة بثروة 71 مليار دولار.

  • Billionär Al-Waleed Bin Talal bin Abdulaziz al Saud (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    إقصاء السعوديين

    خلت قائمة هذا العام من السعوديين، وقررت المجلة عدم ذكر السعوديين في قائمتها. أبرز الغائبين الأمير الوليد بن طلال، على خلفية احتجاز نحو 200 شخص في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض بتهم الفساد.

  • Vorstandsvorsitzender Nassef Sawiris (picture-alliance/dpa/M.Metzel)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    الأغنى عربياً

    تصدر ناصف ساويرس، أحد أكبر رجال الأعمال المصريين (57 عاماً)، قائمة أغنى الأغنياء عربياً والـ251 عالمياً بثروة إجمالية 6.6 مليار دولار. ويملك ساويرس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تعتبر من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. وشملت القائمة شخصيات من بلدان عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

  • USA - Alice Walton (Imago/Zuma Press/)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    أليس والتون

    أليس والتون (68 عاماً) احتلت المركز الأول في قائمة أغنى امرأة في العالم والـ16 عالمياً من بين كل الشخصيات. وبلغت ثروة التون 46 مليار دولار. وهي الابنة الوحيدة لمؤسس وول مارت سام والتون. ووول مارت شركة أمريكية، تدير أكبر شبكة تجارة الجملة والتجزئة في العالم.

  • Bildergalerie Aldi - Karl Albrecht Spiritousen und Lebensmittel 1930 (ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG via Getty Images)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    الأغنى في ألمانيا

    احتل الألمانيان بيت هيستير وكارل ألبريت الأصغر المركز 27 عالمياً في القائمة بثروة إجمالية تقدر نحو 29.8 مليار دولار، ويعتبران الأغنى في ألمانيا. ويملك الأخوان شبكة متاجر للأغذية في ألمانيا تدعى ألدي. إعداد: سامي آغا.


مختارات

غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية لأغنى أغنياء العالم للعام الجاري. وضمت القائمة 2208 مليارديراً من 72 دولة بما فيها عربية، بثروة بلغ حجمها 9.1 تريليون دولار، بزيادة 18 % مقارنة مع العام الماضي. (08.03.2018)  

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