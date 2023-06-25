 بمشاركة أكثر من مليوني حاج.. مكة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2023

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أخبار

بمشاركة أكثر من مليوني حاج.. مكة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج

مع انطلاق موسم الحج لهذا العام بدأ مئات الآلاف من الحجاج بـ "طواف القدوم" حول الكعبة في أجواء حارة وخانقة. وبعد أن اقتصر حج العام الماضي على أقل من مليون حاج، تتوقع السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج هذا العام.

تتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا

تتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا

يؤدّي مئات آلاف الحجّاج اليوم الأحد (25 يونيو/ حزيران 2023) "طواف القدوم" حول الكعبة في مدينة مكّة السعودية في أجواء حارّة وخانقة، في مستهلّ  مناسك حجّ  ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كوفيد.

مختارات

وفاضت شوارع المدينة المقدّسة لدى المسلمين بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت  السعوديّة  للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم. والسبت، طاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء، بينهم نساء ارتدى بعضهنّ عباءات ملوّنة. وقد حمل كثير منهم مظلات للوقاية من الشمس الحارقة، فيما كان آخرون يصلّون ويدعون، على الأرضيّات الرخاميّة البيضاء التي تفوح منها رائحة المسك.

وقال الموظّف المصري المتقاعد السيد عبد العظيم (65 عاما) "أعيش أجمل أيّام حياتي". وتابع الرجل فيما كان يهّم بالطواف "الحلم أصبح حقيقة"، مشيرا إلى أنّه دفع 175 ألف جنيه (5,600 دولار) في الرحلة الدينيّة التي يدّخر لها منذ 20 عاما.

ووصل أكثر من 1,6 مليون حاجّ من خارج المملكة بالفعل، على ما أعلنت مساء الجمعة السلطات السعوديّة. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجّاج من داخل السعودية.

بدء موسم الحج - صورة بتاريخ 22 يونيو 2023

أقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة وجهّزت سيّارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات الحجّاج.

وفيما  تتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا  في الحج هذا العام، اقتصر الحج العام الماضي على 926 ألف حاج، بينهم 781 ألفا من الخارج، بعد عامين من اقتصاره على بضع آلاف من سكّان المملكة وحدها.

وفي عام 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج السنويّة. وبعد ثلاثة أعوام من حجّ محدود، عادت المرافق السعوديّة والمواقع الدينيّة تغصّ بالحجّاج. ولا يوجد موضع قدم في الأسواق والمطاعم التي كانت شبه خاوية أثناء الجائحة.

وتفيض الشوارع المحيطة  بالمسجد الحرام  بألوف الحجّاج الذين يصلّون على سجاجيد ملوّنة أمام الفنادق والمتاجر. وفيما كانت تسير وسط أمواج المصلّين الخارجين من المسجد الحرام بعد صلاة العشاء السبت، قالت ربّة المنزل الهنديّة شيما مقصود (52 عاما) إنها تعيش "سعادة غامرة لأنّ حلمي قد تحقّق" بزيارة مكّة المكرّمة وأداء الحج.

موسم الحج - صورة بتاريخ 16 يونيو 2023

طاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء، بينهم نساء ارتدى بعضهنّ عباءات ملوّنة.

عيادات متنقلة وسيارات إسعاف

وبدءا من مساء الأحد، ينتقل الحجّاج بأعداد كبيرة إلى منى، على بعد حوالي خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسيّة وهي صعود جبل عرفات الثلاثاء. وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة وجهّزت سيّارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات الحجّاج.

وتنتشر سيّارات المطافئ بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المكان، إذ سبق أن تسبّبت حرائق في حوادث دامية في منى. وقال الطالب الأندونيسي يوسف برهان (25 عاما): "هذه نعمة عظيمة. لم نتخيّل من قبل أنّنا سنؤدي الحج هذا العام". وتابع "لا أستطيع وصف مشاعري. أشكر الله".

وأعرب صديقه مهدي الحامدي (27 عاما) عن فخره لأداء الحج قائلا إنّ "الحجّاج قوم مختارون من الله". وقال الشاب الذي ارتدى زيّ الباتيك الأندونيسي التقليدي، وقد غمرته مشاعر السعادة "هناك ملايين من الناس، والله اختار عددا قليلا لأداء الحجّ. هذا شرف عظيم لنا".

بدء موسم الحج - صورة بتاريخ 22 يونيو 2023

يأمل أصحاب الأعمال في مكّة بأن تُعوّضهم عودة الحجّ إلى طبيعته عن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

نقاط تفتيش

وأقام رجال الشرطة في المدينة الجبليّة نقاط تفتيش وقاموا بدوريّات راجلة حاملين مظلات بيضاء للحماية من الشمس، فيما تجاوزت الحرارة 44 درجة مئويّة. ووقف رجال أمن يرشّون رذاذ المياه على الحجّاج المنهكين من الحرّ الشديد، وقد افترش بعضهم الساحات المحاذية لأبواب الحرم.

وداخل المسجد الحرام، وقف مسعفون على أهبّة الاستعداد في مواقع مختلفة، فيما كان شبّان متطوّعون يدفعون كراسي متحرّكة ينتظرون في طابور طويل لمساعدة كبار السن والمرضى ممّن لا يستطيعون المشي مسافات طويلة.

وفي أرجاء المكان، انتشر عمّال بملابس خضراء يوزّعون زجاجات المياه الباردة، وآخرون يرشّون رذاذا منعشا من أسطوانات مربوطة حول ظهورهم. ووضع الكثير من الحجّاج أسماء دولهم وأعلامها على ملابسهم. وارتدت مشاركات آسيويات وإفريقيات عباءات ملوّنة مميزة.

وعادة ما يشكّل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة. وتُقدّر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينيّة الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنويًا.

ويأمل أصحاب الأعمال في مكّة بأن تُعوّضهم عودة الحجّ إلى طبيعته عن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأكّد سمير الزافني الذي يدير مجموعة فنادق في مكة والمدينة أنّ جميع أسرة فنادقه محجوزة حتى الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل على الأقلّ. وتابع في مكتبه "بعد ثلاث سنوات عجاف، هذا العام لا يوجد سرير واحد شاغر في مجموعتنا التي تضمّ 67 فندقا".

ع.غ/ خ.س (أ ف ب)

  • Muslim pilgrims pray on a rocky hill called the Mountain of Mercy, near the holy city of Mecca, Saudi Arabia, Monday, Oct. 14, 2013.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    وقفة عرفة

    بدأ الحجاج توافدهم اليوم الجمعة (الثامن من تموز/يوليو 2022) على جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة. شعيرة الوقوف على جبل عرفات أعظم أركان الحج وهو مخصص للصلاة والتوبة. يعتقد المسلمون أن النبي محمد ألقى خطبة الوداع على جبل عرفات في حجة الوداع. بعد ذلك، يقضي الحجاج ليلتهم في وادي مزدلفة القريب، وأخيراً يعودون إلى منى ومن ثم رمي الجمرات قبل الاحتفال بعيد الأضحى

  • Muslim pilgrims arrive outside the Grand Mosque in Saudi Arabia's holy city of Mecca

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    من كل بقاع العالم

    مكة مقصد للمسلمين على مدار العام الذين يزورنها لأداء العمرة، بيد أن موسم الحج يشكل حدثاً استثنائياً كل عام. وقبل شعائر الحج يستعد الحجاج لدخول المدينة المقدسة في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الطقوس وعلى رأسها الإحرام، حيث يرتدي الرجال ملابس الإحرام البيضاء، ويحرم على الحجاج حلق شعرهم أو تمشيطه أو قص أظافرهم خلال تلك الفترة.

  • Muslim worshippers using escalators in the Grand Mosque in Saudi Arabia

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    للمطعمين فقط

    بلغ عدد الحجاج القادمين حوالي المليون حاج هذا العام وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا. يتعين على جميع الحجاج أن يكونوا قد تلقوا لقاح كورونا والالتزام بقواعد النظافة الصارمة. في العامين الماضيين، جرى الحج بأعداد محدودة جداً. في عام 2020، تم اقتصار الحج على 1000 متعبد السعودية من داخل السعودية من بينهم غير سعوديين، مقارنة بـ 60،000 العام الماضي.

  • Muslim pilgrims attend Friday prayer around the Kaaba, Islam's holiest shrine

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    شمس حارقة

    مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)، يحاول الحجاج حماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة بمظلات ملونة. المسجد الحرام مفتوح من الأعلى وتقام الصلوات فيه في جميع الظروف الجوية، حتى عندما تمطر.

  • Muslim worshippers pray around the Kaaba at the Grand Mosque in Saudi Arabia

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    الكعبة المشرفة

    أحدى شعائر الحج هي الطواف لسبع مرات حول الكعبة المشرفة. يبدأ الطواف وينتهي من الحجر الأسواد الواقع في أحد أركان الكعبة الخارجية. الكعبة مكسية بقماش أسود فاخر مطرز بخيوط الذهب والفضة من الخارج. والجدران الداخلية مغطاة حتى نصف ارتفاعها بالرخام المعطر بالزيوت العطرية.

  • Security guards shelter from the heat with umbrellas next to the famous Black Stone of Mecca.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    الحجر الأسود

    يقع الحجر الأسود في الركن الشرقي من الكعبة المشرفة. وهو مثبت في جدار الكعبة على ارتفاع حوالي 1.5 متر (حوالي 4 أقدام) فوق سطح الأرض. وهو مكسور إلى أجزاء عدة، مشدودة بعضها إلى بعض بالفضة كما له إطار فوقه من الفضة. أصل الحجر الأسود وتكوينه المادي غير معروفين.

  • Muslim pilgrims head to perform the Jamarat ritual, the stoning of Satan, in Mina near the holy city of Mecca

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    رمي الجمرات

    يشق الحجاج طريقهم إلى منى بالقرب من مكة لرجم الشيطان. لعدة مرات في مواسم حج سابقة، وقعت حوادث دهس واختناق وذعر جماعي عند رمي الجمرات. أعادت الحكومة السعودية بناء جسور الوصول لمكان رمي الجمرات لتحسين تنسيق الحشود. ومع ذلك، فإن هذا الجزء من الحج لا يزال خطيراً.

  • Saudi policemen monitor screens displaying the Grand Mosque and nearby sites at the Saudi National Center for Security Operations.

    في صور... مليون حاج في أول موسم بعد انحسار كورونا

    مراقبة على مدار الساعة

    في المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية السعودية، يتم مراقبة المسجد الحرام والأماكن المحيطة بشكل مستمر على شاشات لا حصر لها. بعد حالة الذعر الجماعي في عام 2015، والتي راح ضحيتها مئات الحجاج، تعرضت الشرطة لضغوط شديدة وسط اتهامات بإغلاق طرق بديلة مختلفة. بعد ذلك جرت العديد من عمليات إعادة الإعمار من أجل جعل الحج أكثر أماناً. إعداد: كلاوديا دين/خ.س