 بمحطات عائمة شركة تركية تخطط لتزويد أوكرانيا بالكهرباء | DW الأخبار | DW | 24.01.2023

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DW الأخبار

بمحطات عائمة شركة تركية تخطط لتزويد أوكرانيا بالكهرباء

قالت شركة تركية إنها تجري محادثات لإرسال "سفن قوى" عائمة للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالكهرباء - حيث كثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة الكهرباء في البلاد

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