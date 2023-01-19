بمحطات عائمة شركة تركية تخطط لتزويد أوكرانيا بالكهرباء

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قالت شركة تركية إنها تجري محادثات لإرسال "سفن قوى" عائمة للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالكهرباء - حيث كثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة الكهرباء في البلاد
في اجتماع وزاري مشترك لحكومتي البلدين في باريس اتفقت فرنسا وألمانيا على عدة محاور تتعلق بالهيدروجين ودعم أوكرانيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير العلاقات بينهما في ميادين أخرى.
فيما شهدت أوكرانيا انقطاعا واسعا للكهرباء، أعلنت بريطانيا أنها سترسل دبابات ثقيلة من نوع "تشالنجر 2" إلى كييف بناء على طلبها. الرئيس الأوكراني أكد أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا.
الأسعار المتزايدة بسبب التضخم في ألمانيا لها تأثير مباشر على جيب المواطنين، لكن هناك تأثير غير مباشر قد يغفل عنه كثيرون وهو تأثير يطال الصحة. فكيف وصل تأثير غلاء الأسعار إلى صحة الناس؟
ألغت تركيا زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة بعد أن صرحت السلطات السويدية بتنظيم احتجاجات في ستوكهولم مناوئة لتركيا ومؤيدة للأكراد وأخرى لمتطرف يميني أعرب عن نيته "حرق القرآن" أمام سفارة أنقرة.
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