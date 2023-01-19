بمحطات عائمة شركة تركية تخطط لتزويد أوكرانيا بالكهرباء

ألمانياـ غلاء الأسعار ينهش الجيوب والصحة!

الأسعار المتزايدة بسبب التضخم في ألمانيا لها تأثير مباشر على جيب المواطنين، لكن هناك تأثير غير مباشر قد يغفل عنه كثيرون وهو تأثير يطال الصحة. فكيف وصل تأثير غلاء الأسعار إلى صحة الناس؟