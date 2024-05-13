حتى بعد فصل الهاتف عنه.. الشاحن يستهلك الكهرباء

كثيرون يعتقدون أن ترك الشواحن في مقبس الكهرباء بدون توصليه بأي جهاز سواء هاتف محمول أو كمبوتير محمول أو غيره، لا يستهلك الكهرباء وهي معلومة خاطئة تماما. إلى جانب خطر نشوب حريق، هناك ضرر آخر يستهدف جيبك!

سواء أ كان الجهاز هاتفاً ذكياً أو جهازاً لوحياً أو كاميرا وغير ذلك، فبمجرد شحن بطارية جهازك، يجب عليك فصل كابل الشحن من المقبس في أسرع وقت ممكن. هل تتساءل لماذا؟ ربما لاحظت أن حرارة الشاحن مرتفعة بشكل غير مريح عند محاولة إزالته من المقبس. ولكن هذا يعني فقط أن الكهرباء لا تزال تتدفق إلى شاحن الجهاز، وفق ما أوضح مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية. وفي حالة سماع صوت خفيف، فهذه أيضاً علامة على أن الشاحن مازال يستهلك الطاقة الكهربائية.

يستخدم كابل الشحن أكبر قدر من الطاقة عند توصيله بالجهاز. لكن حتى لو لم تقم بتوصيل أي جهاز به، وتركته فقط موصولاً بمقبس الطاقة الكهربائي، ستستمر الكهرباء في التدفق، وفق ما جاء في موقع مجلة "فوكوس" الألمانية. شاحن الهاتف الذكي المتصل باستمرار بمقبس الطاقة قد يتسبب في تكاليف كهرباء تبلغ حوالي يورو واحد سنوياً، بحسب المجلة الألمانية.

قد لا يبدو هذا المبلغ كبيراً للوهلة الأولى، ولكن إذا تم توصيل عدة أجهزة شحن في جميع أنحاء المنزل باستمرار، فستزيد التكاليف. كما يصبح الأمر خطيراً إذا كان الشاحن تالفاً أو من المنتجات الرخيصة ذات الجودة المنخفضة. إذ من الممكن أن ترتفع درجة حرارته وقد يكون هناك خطر نشوب حريق. وكلما طالت فترة توصيل الجهاز، زاد خطر حدوث شيء ما أو تعرضه للتلف.

إ.م