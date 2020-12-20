 بمتفجرات أقوى وأخطر.. زيادة تفجيرات ماكينات النقود في أوروبا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.10.2022

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منوعات

بمتفجرات أقوى وأخطر.. زيادة تفجيرات ماكينات النقود في أوروبا

قرعت الشرطة الأوروبية جرس الإنذار بشدة بخصوص جرائم تفجير ماكينات النقود في أنحاء القارة. وقالت متحدثة باسم "يوروبول" إن أنواع المتفجرات التي تستخدمها العصابات في التفجيرات أصبحت أكثر قوة وخطورة.

تفجير ماكينة نقود في لانغنفيلد بدائرة مِتمان بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية.

كلير جورج: عصابات إجرامية متخصصة في هذا النوع من التفجيرات تعمل على المستوى الدولي وتنفذ هذه الهجمات.

قالت هيئة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، اليوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، إن عدد تفجيرات ماكينات النقود (الصراف الآلي) في أوروبا ازداد بصورة كبيرة.

مختارات

وقالت كلير جورج، المتحدثة باسم "يوروبول"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أنواع المتفجرات التي تستخدمها العصابات في التفجيرات أصبحت أكثر قوة وخطورة.

وأضافت: "تُستخدم متفجرات ثقيلة للغاية في كثير من الأحيان، حتى أنها يمكن أن تتسبب في انهيار المباني وكذلك قتل الأبرياء".

وأشارت جورج إلى أن الشرطة حددت اتجاه التفجيرات المتنامي في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وجنوب أوروبا ودول البلطيق. وقالت إن عصابات إجرامية متخصصة في هذا النوع من التفجيرات وتعمل على المستوى الدولي تنفذ هذه الهجمات.

وسجلت الشرطة الألمانية 287 هجوما العام الماضي،ليرتفع عن عدد 268 هجوما في العام السابق عليه، رغم القيود على السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتوقع الجهات الأمنية أن يشهد العام الجاري زيادة  في عدد الهجمات  وبحلول سبتمبر/أيلول الماضي، سجلت الشرطة الألمانية عددا من الهجمات يساوي التي وقعت خلال العام الماضي بأكمله، رغم خفض عدد ماكينات صرف النقود.

وليس من الواضح بالضبط عدد الانفجارات التي استهدفت ماكينات صرف النقود في جميع أنحاء أوروبا، لأن "يوروبول" لا يقيم الحالات المحلية.

ع.أ.ج/ص.ش (د ب أ)

الجريمة المنظمة في برلين

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