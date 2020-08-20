بمبادرة ألمانية.. المعارض الروسي نافالني يصل برلين للعلاج

قالت المتحدثة باسم الناشط الروسي المعارض، أليكسي نافالني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت إن نافالني وصل إلى مطار تيغيل في برلين لتلقي العلاج في مستشفى شاريتيه بعد نقله من مستشفى في سيبيريا. وكتبت على تويتر "هبطت الطائرة ونافالني للتو في برلين".

,أكد ياكا بيزيلي مدير منظمة "سينما فور بيس" الألمانية غير الحكومية التي استأجرت الطائرة الطبية التي أقلت المعارض، أن "وضع أليكسي نافالني مستقرّ".



وكانت المتحدثة كيرا يارمش قد اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية باحتجاز نافالني البالغ من العمر 44 عاما للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه. غير أن مستشفى أومسك رفض الاتهامات قائلا إن الفحوصات لم تكشف عن أي دليل على التسمم.

وقال متحدث روسي إن التشخيص الأولي بين تعرّض نافالني لـ"اضطراب في عملية الأيض" ناجم عن هبوط مفاجئ في مستويات السكر في دمه، وأن الأطباء الألمان الذين عاينوه اتفقوا مع هذا التشخيص.

وفحص طاقم طبي ألماني، نافالني، في مدينة أومسك الروسية وغادر المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة الروسي يوم الجمعة إنهم منحوه تصريحا للذهاب إلى الخارج، بعد رفضهم سابقا نقله إلى الخارج بحجة أن حالته الصحية غير مستقرة.

يشار إلى أن المحامي والناشط ضد الفساد نافالني، 44 عاما، هو أحد أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين على مدار العقد الماضي. ويعتقد فريق عمل نافالني أنه تعرض للتسمم خلال رحلة قام بها إلى سيبيريا، عبر وضع مادة ما في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار.

وكانت زوجة نافالني قد ناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخّل للسماح بنقله، بينما اتّهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله.

وعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توفير العلاج لنافالني، واستأجرت مؤسسة "سينما من أجل السلام" الألمانية الطائرة التي نقلته إلى برلين.

وكان قادة في الاتحاد الأوروبي بينهم ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعربوا عن قلقهم حيال نافالني، الذي تعرّض لاعتداءات جسدية متكررة وملاحقات قضائية على مدى أكثر من عقد.

إ.ع/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)