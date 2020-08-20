 بمبادرة ألمانية.. المعارض الروسي نافالني يصل برلين للعلاج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2020

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بمبادرة ألمانية.. المعارض الروسي نافالني يصل برلين للعلاج

بعد أخذ ورد، وصل أليكسي نافالني إلى مستشفى شاريتيه قادما من سيبيريا لأجل العلاج. قضية نافالني أدت إلى تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وإرسال زوجة الناشط مناشدة لفلاديمير بوتين لأجل التدخل.

قضية نافالني

الطائرة التي أقلت نافالني

قالت المتحدثة باسم الناشط الروسي المعارض،  أليكسي نافالني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت إن نافالني وصل إلى مطار تيغيل في برلين لتلقي العلاج في مستشفى شاريتيه بعد نقله من مستشفى في سيبيريا. وكتبت على تويتر "هبطت الطائرة ونافالني للتو في برلين".

 

,أكد ياكا بيزيلي مدير منظمة "سينما فور بيس" الألمانية غير الحكومية التي استأجرت الطائرة الطبية التي أقلت المعارض، أن "وضع أليكسي نافالني مستقرّ".
 

وكانت المتحدثة كيرا يارمش قد اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية  باحتجاز نافالني البالغ من العمر 44 عاما للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه. غير أن مستشفى أومسك رفض الاتهامات قائلا إن الفحوصات لم تكشف عن أي دليل على  التسمم.

مختارات

بحسب كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج فيه نافالني فإنه لايمكن نقله بسبب حالته الصحية "غير المستقرة"، وهو ما اعترضت عليه المتحدثة باسم نافالني معتبرة أن هذا القرار "يهدد حياته"، معتبرة ذلك "محاولة لاغتياله"

للأسبوع الرابع على التوالي احتشد الآلاف في موسكو للمطالبة بانتخابات حرة رغم حملة من الشرطة ورفض السلطات الاستجابة لمطالبهم. واعتقلت الشرطة العشرات من بينهم سياسية من المعارضة حليفة لأليكسي نافالني، المنتقد للكرملين.

بعد ساعات من الشد والجذب سُمح للمعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يرقد في غيبوبة بأحد مستشفيات سيبيريا، بالسفر للعلاج في ألمانيا، بعدما فحصه أطباء ألمان. ويشك مقربون منه بأنه تعرض لـ"تسمم"، بينما ينفي أطباء روس ذلك.

وقال متحدث روسي إن التشخيص الأولي بين تعرّض نافالني لـ"اضطراب في عملية الأيض" ناجم عن هبوط مفاجئ في مستويات السكر في دمه، وأن الأطباء الألمان الذين عاينوه اتفقوا مع هذا التشخيص.

وفحص طاقم طبي ألماني، نافالني، في مدينة أومسك الروسية وغادر المستشفى  في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة الروسي يوم الجمعة إنهم منحوه تصريحا للذهاب إلى الخارج، بعد رفضهم سابقا نقله إلى الخارج بحجة أن حالته  الصحية غير مستقرة.

يشار إلى أن المحامي والناشط ضد الفساد  نافالني، 44 عاما، هو أحد أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين على مدار العقد الماضي. ويعتقد فريق عمل نافالني أنه تعرض للتسمم خلال رحلة قام بها إلى سيبيريا، عبر وضع مادة ما في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار.

وكانت زوجة نافالني قد ناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخّل للسماح بنقله، بينما اتّهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله.

وعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توفير العلاج لنافالني، واستأجرت مؤسسة "سينما من أجل السلام" الألمانية الطائرة التي نقلته إلى برلين.

وكان قادة في الاتحاد الأوروبي بينهم ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعربوا عن قلقهم حيال نافالني، الذي تعرّض لاعتداءات جسدية متكررة وملاحقات قضائية على مدى أكثر من عقد.

إ.ع/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

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أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني يتهمون السلطات الروسية بعرقلة نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج

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