 بلينكن يلتقي عباس ويكرر دعوته للطرفين لـ"خفض حدة التصعيد" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.01.2023

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بلينكن يلتقي عباس ويكرر دعوته للطرفين لـ"خفض حدة التصعيد"

كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوته لإسرائيل والفلسطينيين لـ"اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد"، مؤكدا، من الضفة الغربية، أن "الفلسطينيين والإسرائيليين يعانون على حد سواء من انعدام الأمن والخوف المتزايدين".

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ـ رام الله (31/1/2023)

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الهدوء من الجانبين وجدد التأكيد على التزام واشنطن بحل الدولتين.

 

قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء(31 يناير/ كانون الثاني) بزيارة فلضفة الغربية التقى خلالها برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ويأتي ذلك في إطار جولة بالمنطقة يدعو خلالها الوزير الأمريكي لنزع فتيل العنف المتصاعد ويعيد التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التهدئة بعدما قام مسلح فلسطيني الأسبوع الماضي بقتل سبعة أشخاص خارج كنيس يهودي في أسوأ هجوم من نوعه في منطقة القدس منذ سنوات.

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حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا مواصلة بلاده دعم "حل الدولتين" والحفاظ على الوضع الراهن في القدس، ومجددا الالتزام بأمن إسرائيل.

في أولى محطات جولته الماراثونية، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبل خفض حدّة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل أن يتوجه للقدس ورام الله وسط تصاعد العنف بين الجانبين.

وسط شكوك في نجاح مسعاه، سيحاول وزير الخارجية الأمريكي في زيارة خاطفة للشرق الأوسط خفض التوتر المتفاقم بين إسرائيل والفلسطينيين. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم آخر على مستوطنة و"تحييد إرهابي".

وأضاف بلينكن، الذي كرر دعواته للجانبين بتهدئة التوترات، أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين.

 وعبر الوزير الأمريكي عن "حزنه" وقدم "تعازيه" بـ"مقتل فلسطينيين أبرياء فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خلال العام الماضي". وأضاف "يعاني الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء من انعدام الأمن المتزايد والخوف المتزايد في منازلهم وفي مجتمعاتهم وفي أماكن عبادتهم".

وتابع "نعتقد أن من المهم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد ووقف العنف وتقليل التوترات ومحاولة أيضًا خلق الاسس لمزيد من الإجراءات الإيجابية للمضي قدمًا". وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وقال إنه يعارض أي إجراءات أحادية الجانب تحول دون ذلك. وعدد بلينكن ضمن هذه الإجراءات "توسيع المستوطنات أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وأعمال الهدم والطرد وتغير الوضع القائم في الاماكن المقدسة وبالطبع التحريض على العنف أو الموافقة عليه".

 من جهته قال عباس "إن ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية ... بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
 

يشار إلى أن زيارة بلينكن إلى رام الله الثلاثاء وإسرائيل التي وصلها الإثنين مقرّرة منذ فترة طويلة وقد بدأها الأحد من مصر. وهي تمثل منعطفاً مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ بضعة أيام.

والإثنين قال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد محادثاتهما في القدس الغربية "نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد". وقال "نريد أن نتأكد من وجود بيئة يمكننا فيها كما آمل في مرحلة ما، أن نخلق الظروف للبدء باستعادة الشعور بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء".

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، رويترز)

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