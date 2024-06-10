بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للترويج لهدنة في قطاع غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة قادما على رأس وفد من باريس في زيارة لمصر في بداية جولة بالمنطقة. ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير بلينكن لبحث آخر التطورات في قطاع غزة.

وصل إلى القاهرة ظهر الاثنين (العاشر من من يونيو/ حزيران 2024) وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مطلع جولة في الشرق الأوسط، تتمحور على مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس.

وتشكل القاهرة المحطة الأولى في جولة بلينكن الثامنة في المنطقة منذ بدء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يتوجه في وقت لاحق الاثنين إلى إسرائيل بعد اجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الحلول التي تسمح بإعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المغلق منذ شهر.

ويكثف بايدن الجهود لوقف الحرب التي تحصد أعدادا كبيرة من المدنيين وتهدد بثني جزء كبير من الناخبين عن التصويت له خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. ولم تعط حركة حماس التي شنت هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أدى إلى اندلاع الحرب مع شن حملة عسكرية إسرائيلية لا هوادة فيها في قطاع غزة، ردها الرسمي حتى الآن.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأكد بايدن أن المقترح إسرائيلي. إلا ان استقالة الوسطي بيني غانتس الأحد من حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتانياهو تطرح تعقيدا جديدا للجهود الدبلوماسية الأميركية. ويأخذ غانتس، رئيس هيئة الأركان سابقا، على رئيس الوزراء عدم اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية للسماح بتحقيق "انتصار فعلي" من خلال الامتناع خصوصا عن وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وتظهر استطلاعات الرأي أنبيني غانتس هو الأوفر حظا للحلول مكان نتانياهو في حال الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة. وهو يطرح نفسه شريكا للولايات المتحدة أكثر مرونة من رئيس الوزراء الحالي المعتاد على الخلافات مع الحليف الأميركي الحيوي. وعلق جو بايدن في الأسابيع الأخيرة دفعة أسلحة إلى إسرائيل واتهم نتانياهو بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة إلا انه عاد عن هذا التصريح. وكان غانتس قد تحدى نتانياهو بتوجهه بمفرده إلى واشنطن في آذار/ مارس وقد التقى بانتظام بلينكن خلال زياراته لإسرائيل.

وعلى المدى القصير، قد تلغي مغادرة بيني غانتس حكومة الحرب قوة موازية في مواجهة حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف المعارضين لأي تسوية والذين هددوا بالاستقالة إذا وافقت إسرائيل على الهدنة مع حماس. وأظهرت إسرائيل السبت أنها تملك أدوات غير القنوات الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن الذين يشكلون أولويتها الرئيسية من خلال تحرير أربعة منهم بفضل عملية خاصة أسفرت عن مقتل 274 فلسطينيا.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب)