بلينكن يعلن وقفا لإطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين (24 أبريل/نيسان 2023) عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من فجر الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية: "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان/أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستنسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وأصحاب المصلحة المدنيين السودانيين، للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على التفاوض، وتنفيذ وقف دائم للأعمال العدائية وتنظيم الترتيبات الإنسانية في السودان".

وتابع بالقول "سنواصل العمل مع الأطراف السودانية والشركاء، نحو الهدف المشترك المتمثل في العودة إلى حكومة مدنية في السودان".

وأضاف "خلال هذه الفترة، تحثّ الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى أعمال عنف دامية مستمرة منذ عشرة أيام.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد التقى في وقت سابق الاثنين في واشنطن نظيره الكيني ألفريد موتوا لبحث جهود السلام في السودان، كما أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه من السعودي والإماراتي.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين وتضغط عليهم لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن.

قال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكيني ألفريد موتوا: "نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة فاغنر، في السودان".

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني ألفريد موتوا أن تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم يشكل مخاطر غير مقبولة على بقاء أفراد هناك في هذا التوقيت، موضحا أن الوزارة تتواصل مع الأمريكيين في السودان.

وأردف قائلا "نواصل الاتصال الوثيق مع المواطنين الأمريكيين والموظفين التابعين للحكومة الأمريكية لتقديم المساعدة وتسهيل طرق المغادرة المتاحة للذين يسعون إلى الانتقال إلى بر الأمان".

وذكر أن المسؤولين الأمريكيين مستمرون في "التواصل المباشر" مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وقال بلينكن "مستمرون أيضا في التواصل المباشر... للضغط عليهم لتمديد وتوسيع" وقف إطلاق النار.

كما أعرب أنتوني بلينكن عن قلقه لوجود مجموعة فاغنر الروسية في السودان، حيث تتواصل المعارك منذ عشرة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى. وقال: "نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة بريغوجين، مجموعة فاغنر، في السودان".

وأضاف أن مجموعة فاغنر النشطة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والمشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا، "تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار".

ودفع انزلاق السودان فجأة إلى الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عدة دول، بينها الولايات المتحدة، إلى أن تبذل جهودا لإجلاء المواطنين الذين تقطعت بهم السبل.

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب)