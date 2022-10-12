بلينكن يزور السعودية لتحسين العلاقات المتوترة

إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض منهية خلافا دبلوماسيا دام سنوات

بالتزامن مع زيارة بلينكن للرياض وبعد أشهر من اتفاق بين البلدين بوساطة صينية، دُشنت الآن مرحلة جديدة من العلاقة بين إيران والسعودية، فقد تم إعادة افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض. فماذا عن سفارة السعودية بطهران؟