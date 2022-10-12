 بلينكن يزور السعودية لتحسين العلاقات المتوترة | DW الأخبار | DW | 06.06.2023

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DW الأخبار

بلينكن يزور السعودية لتحسين العلاقات المتوترة

يحل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالسعودية، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام وترمي إلى تعزيز العلاقات المتوترة مع المملكة الغنية بالنفط التي تسعى إلى توسيع علاقاتها مع خصوم واشنطن.

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