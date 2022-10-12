بلينكن يزور السعودية لتحسين العلاقات المتوترة

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يحل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالسعودية، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام وترمي إلى تعزيز العلاقات المتوترة مع المملكة الغنية بالنفط التي تسعى إلى توسيع علاقاتها مع خصوم واشنطن.
لاستعادة دورها في المنطقة والتأثير على أسعار النفط ومواجهة النفوذ الصيني والروسي وتعزيز الآمال في تطبيع سعودي-إسرائيلي، تحاول واشنطن إصلاح علاقاتها مع السعودية والتي تضررت بسبب ملفات عدة، لكن للرياض "خيارات كثيرة أخرى".
بالتزامن مع زيارة بلينكن للرياض وبعد أشهر من اتفاق بين البلدين بوساطة صينية، دُشنت الآن مرحلة جديدة من العلاقة بين إيران والسعودية، فقد تم إعادة افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض. فماذا عن سفارة السعودية بطهران؟
قلل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي من احتمال تحقيق انفراجة دبلوماسية بوساطة أمريكية مع السعودية، غير أنه ألمح إليها ضمناً وليس بشكل مباشر.
رغم الاتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي يبقى الحصول على الدولار مرتفع التكلفة ويستمر رفع الأسعار ليس في دول كمصر وتونس ولبنان فقط، بل وحتى في الدول النفطية. وهذا ما يعزز حضوره المهيمن هناك. لكن هل من بديل للعملة الخضراء؟
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