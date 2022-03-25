 بلينكن يزور الجزائر لتعزيز شراكة أمنية إقليمية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2022

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بلينكن يزور الجزائر لتعزيز شراكة أمنية إقليمية

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة رسمية إلى الجزائر حيث سيحل ضيف شرف على معرض الجزائر التجاري الدولي. وتأتي الزيارة في ظل توتر عميق بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

أنتوني بلينكن، أرشيف (05.03.2022)

بعد زيارة إلى إسرائيل والمغرب وصل بلينكن إلى الجزائر

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء (30 مارس/ آذار) إلى الجزائر، حليفة موسكو والتي تعد من بين أكبر منتجي الغاز، على أمل دفعها إلى إنهاء خلافها مع المغرب ومناقشة أزمة الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه أول زيارة يقوم بها بلينكن إلى الجزائر بصفته وزيرا للخارجية. وبعد إسرائيل، زار المغرب، التي تقيم علاقات مع إسرائيل بينما علاقاتها مقطوعة مع الجزائر. وسيلتقي بلينكن بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.

مختارات

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أن تعميق التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول عربية "يرهب ويردع" إيران مؤكدا على كتابة المشاركين لتاريخ جديد خلال استضافة الدولة العبرية لقاء وُصف بأنه تاريخي في النقب.

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر اعتباراً من 26 آذار/مارس لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والملف النووي الإيراني.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يائيل لمبرت إن بلينكن ونظيره الجزائري "سيناقشان الأمن والاستقرار الإقليميين والتعاون التجاري ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وتأتي الزيارة في ظل توتر عميق بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربية، وهو خلاف يهدد الآن إمدادات الطاقة من المنطقة إلى أوروبا في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعدما قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في آب/اغسطس، قررت عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

وتستمر زيارة بلينكن إلى الجزائر ست ساعات فقط، لكنها تشمل اجتماعات مع كبار المسؤولين، بما في ذلك غداء عمل مع الرئيس تبون، كما سيتم إطلاق معرض تجاري مع الشركات الأمريكية المتواجدة في البلاد.

وتوترت العلاقة بين واشنطن والجزائر منذ أواخر عام 2020 عندما قررت الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل إقامة الرباط علاقات مع إسرائيل.

وجددبلينكن أثناء وجوده في المغرب أمس الثلاثاء دعم المقترح المغربي لحل النزاع من خلال منح الإقليم حكما ذاتيا تحت سيادة الرباط، مؤكدا العزلة المتزايدة للجزائر في دعمها لجبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الصحراء الغربية.

وقال إن الولايات المتحدة لديها خيارات بشأن خطة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وعلى الرغم من التقارب التاريخي بين الجزائر وموسكو، تسعى الولايات المتحدة للتعاون مع الجزائر في مجال محاربة المتطرفين المرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية" وعناصر القاعدة الذين ينشطون في المنطقة.

وقد يحث بلينكن الجزائر أيضًا على إعادة فتح خط أنابيب الغاز العابر للمغرب، ما قد يساعد الدول الأوروبية على تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا.

ع.أ.ج/ إ ف (د ب ا، أ ف ب)

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