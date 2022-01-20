بلينكن يريد التحدث مع لافروف وتقديم عرض لتبادل سجناء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأربعاء (27 تموز/ يوليو 2022) أن بلاده قدمت عرضاً "هاماً" لروسيا لإطلاق سجينين أمريكيين لديها، كاشفاً أنه سيتحدث هاتفياً إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للعرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.

وأضاف "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما"، وتابع: "وضعنا مقترحاً على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن المعتقلين الأمريكيين، مشيراً إلى أن "حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصياً".

ولحساسية القضية لم يشأ بلينكن الخوض في التفاصيل، أو تأكيد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعرض مقايضة السجينين الأمريكيين بمهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.

وانخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية تبادل سجناء في نيسان/أبريل خلال الحرب الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

غرينر..اتهامات بتهريب المخدرات إلى روسيا

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد اتهم زوجها الإدارة الأمريكية بعدم بذل الجهود اللازمة.

واعتقلت غرينر البطلة الأولمبية وبطلة الدوري الأمريكي للمحترفين للسيدات في مطار تشيريميتييفو في موسكو بعد أن ضبطت السلطات عبوات للسجائر الالكترونية مليئة بزيت القنب بحوزتها، وذلك قبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت اللاعبة البالغة 31 عاما قد وصلت إلى روسيا من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحياناً في الخارج أكثر من الداخل.

وكانت غرينر أقرّت في السابع من تموز/ يوليو الحالي بذنبها، لكنها قالت خلال جلسة محاكمة الأربعاء إنها لم تكن تنوي تهريب المخدرات وجاءت رغم تحذيرات واشنطن كي لا تخذل فريقها الروسي.

وأقرت بذنبها بحيازة المواد المخدرة، لكنها نفت أن تكون نيتها تهريب المخدرات إلى روسيا، وقالت إنها حصلت على إذن من طبيب أمريكي لاستخدام القنّب الطبي لتخفيف آلام إصاباتها العديدة.

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ويلان .. اتهامات بالتجسس

أمّا ويلان الذي كان مسؤولاً أمنياً في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة. ودين بالتجسس في حزيران/ يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاماً.

وأعربت عائلة ويلان في بيان عن تقديرها لجهود إدارة بايدن وأعربت عن أملها في أن تقبل روسيا هذا التنازل أو بعض التنازلات الأخرى من أجل حريته.

والمكالمة الهاتفية بين بلينكن ولافروف ستكون الأول بينهما منذ 15 شباط/ فبراير، عندما حذر وزير الخارجية الأمريكي روسيا من مغبة غزو أوكرانيا. ولفت بلينكن إلى أنه سيبحث مع لافروف أيضاً في الاتفاق الروسي-الأوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في اسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية، وقال أيضاً إنه سيحذر من عواقب أخرى إذا ضمت روسيا المزيد من الأراضي الأوكرانية.

ورفض بلينكن بشكل واضح لقاء لافروف خلال قمة مجموعة العشرين في وقت سابق هذا الشهر في بالي، حيث حشدت الولايات المتحدة حلفاءها لانتقاد روسيا في الجلسات المغلقة.

روسيا تنفي

لكن على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تتلق أي طلبات من نظيرتها الأمريكية بشأن إجراء اتصالات بين لافروف وبلينكن، وذلك في بيان للوزارة بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف البيان: "بصرف النظر عن التقارير الإعلامية، ليس هناك أي مناشدات حيال هذا الأمر"، وتابع البيان: "نحن نسترشد بالممارسات الدبلوماسية المعتادة وليس عبر مكبرات الصوت".

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، د ب أ)