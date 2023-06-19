بلينكن يختتم زيارته لبكين بلقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين (19 يونيو/ حزيران 2023)، بكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في بداية اليوم الثاني والأخير من زيارة نادرة لبكين تهدف إلى الحيلولة دون تحول الخلافات العديدة بين القوتين المتنافستين إلى صراع. ويحتل وانغ لي مرتبة أعلى من وزير الخارجية الصيني شي جينبينغ في التسلسل الهرمي للسلطة في بكين.

من جهة أخرى عبّر الرئيس الصيني شي جينبينغ لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي التقاه في بكين الإثنين عن أمله في أن تساهم زيارته "إيجابيًا" في تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت قناة "سي جي تي إن" الصينية التلفزيونية الرسمية.

ونقلت القناة عن شي قوله لبلينكن "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائمًا على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيًا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

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يذكر أنه وفي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات، أجرى بلينكن محادثات "صريحة" و"بناءة" مع وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أمس الأحد تجاوزت سبع ساعات ونصف.

لكن يبدو أنهما لم يحرزا تقدما ملموسا يذكر في النزاعات المتعددة بين البلدين، والتي تشمل تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، ووقف تدفق عقار (الفنتانيل) وهو من المواد الأفيونية المنتجة فيالصين، ولتقريب وجهات نظرهما المختلفة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. وشدد بلينكن في محادثاته مع تشين على "ضرورة الحد من مخاطر التصورات الخاطئة والحسابات الخاطئة"، وفقاً لتصريحات الخارجية الأمريكية.

كما أكد الجانبان أهمية تسهيل زيارة مواطني كل دولة للأخرى، واتفقا على العمل على زيادة رحلات المسافرين، مما عزز أسهم شركات الطيران الصينية. كما أعربا عن رغبتهما في استقرار العلاقات الثنائية رغم ما وصفه مسؤول أمريكي بخلافاتهما "العميقة"، واتفقا على أن يقوم تشين بزيارة واشنطن لمواصلة المحادثات، لكن لم يعلن عن موعد محدد بعد.

وشهدت العلاقات الأمريكية الصينية توترا شديدا بسبب عدة قضايا، بما في ذلك دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد بكين لتايوان، والنزاعات التجارية المستمرة في مجالات مثل رقائق الكمبيوتر المتقدمة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)