بلينكن يحاول مجددا نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

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في محاولة جديدة لنزع فتيل الازمة بين أوكرانيا وروسيا قام وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بزيارة في كييف حيث حذر مجددا روسيا من مغبة مهاجمة أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه الإبقاء على قنوات الحوار .
قالت واشنطن إن الأمر يعود لروسيا في تجنب انفجار الوضع بسبب الأزمة مع أوكرانيا، وسط تخوفات من شن موسكو هجوما على كييف.
تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا. ولن تغفل المباحثات موضوعات خلافية أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح.
فيما جدد المستشار الألماني شولتس رفض بلاده لتسليح أوكرانيا، ازدادت حدة التوترات بين روسيا والغرب حول الملف الأوكراني بسبب انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين موسكو ومينسك. وحذرت تركيا موسكو من غزو أوكرانيا.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن أوكرانيا، في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، داعية للتوصل إلى حل سلمي، ومحذرة روسيا من "الثمن الباهظ" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا.
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