 بلينكن يحاول مجددا نزع فتيل الأزمة الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 19.01.2022

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DW الأخبار

بلينكن يحاول مجددا نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

في محاولة جديدة لنزع فتيل الازمة بين أوكرانيا وروسيا قام وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بزيارة في كييف حيث حذر مجددا روسيا من مغبة مهاجمة أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه الإبقاء على قنوات الحوار .

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