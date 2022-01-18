بلينكن يحاول مجددا نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

ألمانيا: روسيا ستدفع الثمن في حال اعتدت على أوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن أوكرانيا، في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، داعية للتوصل إلى حل سلمي، ومحذرة روسيا من "الثمن الباهظ" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا.