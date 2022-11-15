 بلينكن يجدد معارضة واشنطن ″أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2022

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بلينكن يجدد معارضة واشنطن "أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة بلاده "معارضة أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين"، مؤكدا أنه سيتم الحكم حكومة نتانياهو المقبلة "عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية" فيها.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (28/9/2022)

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقول إنه سيتم الحكم على حكومة نتانياهو المقبلة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2022) "سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق  حل الدولتين  بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراضي في  الضفة الغربية  أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".

وأوردت وكالة فرانس برس كلام الوزير الأمريكي في حديث له أمام "جي ستريت" (J Street) وهي مجموعة ضغط أمريكية يهودية يسارية مساندة لإسرائيل.

مختارات

فوز بنيامين نتانياهو مع حلفائه من اليمين المتطرف، في الانتخابات وإمكانية عودته إلى السلطة تسبب قلقا للفلسطينيين. حيث هناك خشية من أن تضم الحكومة القادمة مجموعة يمينية متطرفة وأن يزداد التصعيد والتوتر السائد حاليا.

تم تكليف بنيامين نتانياهو رسمياً تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط ترقب دولي من أن تكون حكومته الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، فيما دعت دول غربية إلى "التسامح والاحترام للجميع في مجتمع مدني لا سيما الأقليات".

وأضاف بلينكن قائلا "سنحكم على الحكومة (حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتانياهو  المقبلة) عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية". لكنه أوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل "دونما هوادة" للحفاظ على "أفق أمل"، مهما كان ضئيلا، من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وحصد  تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو  مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.

في هذا الإطار، وقع نتانياهو الخميس اتفاقا  ائتلافيا مع "حزب الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم المستوطنات الإسرائيلية، والذي يفترض أن يحصل على منصب مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)

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