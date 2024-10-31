بلينكن يتحدث عن تقدم في كيفية تنفيذ القرار 1701

أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤله بخصوص قرب التوصل إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701. فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل.

تتجه إسرائيل ولبنان نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن ما هو مطلوب لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي سيكون الأساس لإنهاء الصراع الحالي، بحسب ما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

وقال بلينكن إن واشنطن "تعمل بجد" للتوصل إلى ترتيبات تفضي لاتفاق من شأنه أن ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية المحاذية لإسرائيل. وأضاف بلينكن للصحافيين: "بناء على زيارتي الأخيرة للمنطقة، والعمل الجاري الآن، فقد حققنا تقدما جيدا في تلك التفاهمات". وتابع "لا يزال هناك عمل إضافي يتعين علينا القيام به"، داعيا إلى "حل دبلوماسي لا سيما من خلال وقف لإطلاق النار".

ودعا بلينكن مجددا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وقال: "من المهم أن تكون الأمور واضحة سواء بالنسبة إلى لبنان أو لإسرائيل، بشأن متطلبات التطبيق الفاعل للقرار 1701، أي انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية ونشر القوات المسلحة اللبنانية"، متطرقا أيضا إلى "آلية تطبيق مناسبة".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 1701 في عام 2006 بهدف حفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل، لكنه انتهك كثيرا. وينص ذلك القرار على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـمنظمة إرهابية.

أوستن: نضغط من أجل تحول في لبنان

بدوره تطرّق وزير الدفاع لويد أوستن في مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن ووزيري الخارجية والدفاع الكوريين الجنوبيين، إلى وجود "فرصة" لحل في لبنان. وأعرب أوستن عن أمله بأن "تشهد الأمور تحولا في لبنان في المستقبل غير البعيد". وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة لحدوث ذلك والولايات المتحدة ستواصل الضغط لضمان حدوث ذلك قريبا قدر الإمكان"، لكنه لم يسهب في تفاصيل.

وأعرب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس الأربعاء عن أمله في أن يجري الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام.

نتنياهو: يجب ضمان أمن إسرائيل

والتقى الموفدان الأمريكيان بريت ماكغورك وآموس هوكستين الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شدّد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل. وقال مكتب نتنياهو في بيان في أعقاب الاجتماع في القدس إن رئيس الوزراء أبلغهما أن "المسألة الرئيسية ... هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان".

واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع الموفدين الأمريكيين بشكل منفصل.

ومن جانبها، نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية مدتها 60 يوما.

وتأتي الدفعة الدبلوماسية وسط احتدام للقتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، والذي يحدث بالتوازي مع حرب إسرائيل في غزة على حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية

إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل

ومن جهة أخرى، قال مصدران إسرائيليان لموقع إكسيوس الإخباري الأمريكي إن معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران بصدد الاستعداد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام القادمة، وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأوضح المصدران أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أنه من المتوقع أن يتم شن الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقال محمد محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى الإيراني، لقناة الميادين التلفزيونية، اليوم الخميس، إن الرد الإيراني "مؤكد".

ص.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)