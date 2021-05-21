 بلينكن يؤكد دعم حل الدولتين ودعوات لـ″عملية سياسية حقيقية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.05.2021

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أخبار

بلينكن يؤكد دعم حل الدولتين ودعوات لـ"عملية سياسية حقيقية"

قبيل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين. من جهته أكدت الأونروا على ضرورة أن تكون جهود إعادة الإعمار في غزة مصحوبة بـ"عملية سياسية حقيقية".

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد دعم واشنطن لحل لدولتين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد (23 أيار/ مايو 2021) دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين باعتباره الطريقة الوحيدة التي ستمنح الإسرائيليين والفلسطينيين الأمل بالتمتع بـ"إجراءات متساوية من الأمن والسلام والكرامة"، في تصريحات أدلى بها قبيل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط.

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وتأتي تصريحات بلينكن بعد أيام من موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة على وقف إطلاق النار أنهى 11 يوماً من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائتي فلسطيني في غزة، و12 شخصاً في إسرائيل. وقال بلينكن عبر شبكة "أيه بي سي": "ما لم يحصل تغيير إيجابي، وخصوصاً إذا لم نتمكن من إيجاد سبيل لمساعدة الفلسطينيين على العيش بمزيد من الكرامة والأمل، ستتكرر هذه الدوامة على الأرجح، وهو أمر لا يصب في مصلحة أي طرف كان".

وأعلنت الخارجية الأمريكية الخميس أن بلينكن سيتوجّه إلى الشرق الاوسط "في الأيام المقبلة"، حيث يخطط للقاء نظرائه الإسرائيليين والفلسطينيين والإقليميين. ويعد دعم بلينكن لحل الدولتين تأكيداً على هدف الولايات المتحدة المعلن منذ زمن طويل في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، رغم أنه أقر بأنه "ليس بالضرورة حالياً".

لكن حديثه عن "الإجراءات المتساوية" بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين قد يشي بتبدل اللهجة، على الأقل مقارنة بالإدارة الأمريكية السابقة في عهد دونالد ترامب، التي قلّصت المساعدات للسلطة الفلسطينية ووضعت خطة للسلام في الشرق الأوسط حظيت بتأييد إسرائيلي قوي قابله رفض فلسطيني.

وشدد بلينكن على الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين مع بدء جهود كبيرة لإعادة الإعمار، مضيفاً أن وقف إطلاق النار سيساعد في التحوّل من العنف إلى "أمر أكثر إيجابية". وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "يجب أن يبدأ ذلك الآن عبر التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة ... ومن ثم إعادة الإعمار وإعادة بناء ما تمّت خسارته وإشراك الطرفين في محاولة إجراء تحسينات حقيقية، وهو أمر مهم للغاية".

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الفلسطينيون والإسرائيليون يتلقون الإعلان عن الهدنة بمشاعر مختلفة رغم الارتياح بين الطرفين


"عملية سياسية حقيقية"
من جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، لوكالة فرانس برس إن إعادة إعمار غزة يجب أن تصاحبها جهود طويلة الأمد لتجنب جولة جديدة من إراقة الدماء.

وأكد لازاريني أن إعادة الإعمار يجب أن ترافقها "بيئة سياسية مختلفة"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى التركيز وبشكل جاد وحقيقي على التنمية البشرية والوصول المناسب إلى التعليم والوظائف وإلى سبل العيش". لكنه رأى أن ذلك يجب "أن يكون مصحوباً بعملية سياسية حقيقية". وفي لقائه مع صحفيين قال لازاريني إن "المعاناة في غزة تزداد بشكل مطرد بسبب عدم معالجة الأسباب الحقيقية للنزاع من جذورها".

ويحاول آلاف من سكان غزة استعادة حياة طبيعية بإزالة الغبار والركام بالقرب من المباني المدمرة. وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على القطاع بمقتل 248 شخصاً، بينهم 66 طفلاً، وإصابة 1900 شخص، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى تشريد الآلاف وإلحاق أضرار في مباني القطاع المحاصر منذ حوالي 15 عاماً.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل وشابة عربية-إسرائيلية وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، في حين أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.
م.ع.ح/ ي.أ (أ ف ب)

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  • الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي (أرشيف)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    رياض محرز يتفاعل هو الآخر

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  • المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (أول يونيو/ حزيران 2019)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    انتقادات لصلاح في تأخره

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  • سبق للاعبي ديبورتيفو بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014، حيث وضعوا بدلا من رقم واحد خريطة لفلسطين.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

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    أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .

  • إران زاهافي قائد منتخب إسرائيل ولاعب أيندهوفن الهولندي (13/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    شجار في أيندهوفن!

    وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.

  • نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟

    أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س

    الكاتب: صلاح شرارة


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