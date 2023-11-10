بلينكن يؤكد "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة (10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، خلال زيارة إلى نيودلهي "أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن من الواضح جدا أن هناك حاجة لبذل المزيد على صعيد حماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية إليهم". وأشار إلى أن واشنطن تعمل على "خطط ملموسة من أجل ذلك".

وإذ لفت إلى موافقة إسرائيل على هدنات يومية لمدة أربع ساعات وعلى إقامة ممرين إنسانيين للسماح للمدنيين بالخروج من مناطق المعارك، اعتبر أن "هذه الخطوات ستسمح بإنقاذ أرواح وبإيصال المزيد من المساعدة إلى الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها". وأضاف في رسالة إلى إسرائيل "قتل العديد من الفلسطينيين وعانى العديد في الأسابيع الماضية، ونريد القيام بكل ما هو ممكن لحمايتهم من الضرر ولإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إليهم".

وأعلنت واشنطن أمس الخميس أن إسرائيل وافقت على لزوم "هدن" يومية لبضع ساعات في شمال قطاع غزة للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالخروج من المنطقة التي تشهد معارك عنيفة مع حركة حماس، مستبعدة في المقابل وقف إطلاق نار .

وردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس متحدثا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن "وقف إطلاق نار مع حماس يعني الاستسلام". وأكد مرة جديدة أن هدفه هو "القضاء على حماس"، مضيفا "لن يوقفنا شيء". وجدد رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه "لن يكون هناك وقف للنار من دون إطلاق سراح الرهائن".

وأكد نتانياهو أن إسرائيل ليست لديها نية للبقاء في غزة على المدى الطويل. وقال "نحن لا نسعى إلى حكم غزة. ولا نسعى إلى احتلالها، لكننا نسعى إلى منحها ومنح أنفسنا مستقبلا أفضل" مضيفا أن إسرائيل لا تسعى إلى "تهجير أحد".

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وتشن إسرائيل عملية عسكرية شاملة في قطاع غزة ردّاً على الهجوم الإرهابي غير المسبوق لمقاتلي حركة حماس داخل أراضيها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون في ذلك الهجوم. كما احتجز عناصر حماس حوالي 242 شخصا رهائن بينهم إسرائيليون وأجانب، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

ومن الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس، وذلك إثرهجوم بري وجوي بحري مكثف على القطاع، تقول إسرائيل إنها تهدف من خلاله "القضاء على حماس".

من جهة أخرى، جدد بلينكن دعم بلاده لحل مستقبلي على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية، معتبرا أن هذه الوسيلة الوحيدة لتحقيق "سلام دائم وعادل".

ع.ج.م/ و. ب ( أ ف ب)