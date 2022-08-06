 بلينكن يؤكد إصرار أمريكا على تهدئة التوترات في مضيق تايوان | DW الأخبار | DW | 06.08.2022

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DW الأخبار

بلينكن يؤكد إصرار أمريكا على تهدئة التوترات في مضيق تايوان

تعليق بكين تعاونها مع واشنطن عقبة إضافية أمام مواجهة التغير المناخي. والمخاوف تتزايد من تداعيات التصعيد الصيني حول تايوان.

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Nancy Patricia Pelosi, speaker of the United States House of Representatives, meets Japanese Prime Minister Fumio Kishida at the prime minister's official residence in Chiyoda Ward, Tokyo on August 5, 2022. Pelosi and Kishida have breakfast after shaking hands. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

بيلوسي: جولتي الآسيوية لم تكن لتغيير الوضع الراهن في تايوان 05.08.2022

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تكن لتغير الوضع القائم. في وقت وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن صواريخ صينية حلقت فوق تايوان.

A Chinese J-11 military fighter jet flies above the Taiwan Strait near Pingtan, the closest land of mainland China to the island of Taiwan, in Pingtan in southeastern China's Fujian Province, Friday, Aug. 5, 2022. China says it is canceling or suspending dialogue with the U.S. on issues from climate change to military relations and anti-drug efforts in retaliation for a visit this week to Taiwan by U.S. House Speaker Nancy Pelosi. (AP Photo/Ng Han Guan)

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In this photo released by the Taiwan Presidential Office, U.S. House Speaker Nancy Pelosi, left, and Taiwanese President President Tsai Ing-wen gesture during a meeting in Taipei, Taiwan, Wednesday, Aug. 3, 2022. U.S. House Speaker Nancy Pelosi, meeting top officials in Taiwan despite warnings from China, said Wednesday that she and other congressional leaders in a visiting delegation are showing they will not abandon their commitment to the self-governing island. (Taiwan Presidential Office via AP)

زيارة بيلوسي لتايوان ـ الصين ترد بمناورات عسكرية وعقوبات اقتصادية 03.08.2022

ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت الصين عن مناورات في المياه المحيطة بتايوان، الأمر اعتبرته تايبيه عملا "غير عقلاني"، فيما أعربت اليابان عن قلقها من هذه التحركات، وسول تدعم بكين بالكامل".

Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest point from Taiwan, in Fujian province on August 4, 2022, ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island. - China's largest-ever military exercises encircling Taiwan kicked off on August 4, in a show of force straddling vital international shipping lanes after a visit to the island by US House Speaker Nancy Pelosi. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

تنديد ياباني وتايواني بعد مناورات صينية وصلت حدودهما 04.08.2022

فيما وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى اليابان، محطتها الآسيوية الأخيرة، يستمر التوتر في موضوع الصين وتايوان. إذ سقطت صواريخ صينية في منطقة يابانية، كما توغلت مقاتلات صينية في منطقة الدفاع التايوانية.