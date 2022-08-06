بلينكن يؤكد إصرار أمريكا على تهدئة التوترات في مضيق تايوان

بيلوسي: جولتي الآسيوية لم تكن لتغيير الوضع الراهن في تايوان

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تكن لتغير الوضع القائم. في وقت وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن صواريخ صينية حلقت فوق تايوان.