بلينكن يؤكد إصرار أمريكا على تهدئة التوترات في مضيق تايوان

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تعليق بكين تعاونها مع واشنطن عقبة إضافية أمام مواجهة التغير المناخي. والمخاوف تتزايد من تداعيات التصعيد الصيني حول تايوان.
أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تكن لتغير الوضع القائم. في وقت وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن صواريخ صينية حلقت فوق تايوان.
تواصل الصين مناوراتها حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. تايوان ردت بإطلاق قنابل مضيئة لتحذير مسيرات حلقت فوق جزر نائية قبالة ساحل بر الصين الرئيسي.
ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت الصين عن مناورات في المياه المحيطة بتايوان، الأمر اعتبرته تايبيه عملا "غير عقلاني"، فيما أعربت اليابان عن قلقها من هذه التحركات، وسول تدعم بكين بالكامل".
فيما وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى اليابان، محطتها الآسيوية الأخيرة، يستمر التوتر في موضوع الصين وتايوان. إذ سقطت صواريخ صينية في منطقة يابانية، كما توغلت مقاتلات صينية في منطقة الدفاع التايوانية.
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