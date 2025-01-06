  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
الانتخابات الألمانية 2025الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
سياسةالشرق الأوسط

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رغم صعوبة المفاوضات

٦ يناير ٢٠٢٥

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "ثقته" في إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن، رغم تجدد الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل الاتفاق.

https://p.dw.com/p/4oqhe
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (صورة ارشيفية)
أنتوني بلينكن: نريد بإصرار أن نعبر (بالاتفاق) خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين.صورة من: Andrew Caballero-Reynolds/AP Photo/picture alliance

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين (6 يناير/كانون الثاني)، عن "ثقته" في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أو رئاسة دونالد ترامب التي سوف تبدأ في العشرين من الشهر الجاري.

ومتحدثا إلى الصحافيين في سيول، قال بلينكن إن إدارة بايدن "ستعمل في كل لحظة من كل يوم" حتى نهاية الولاية الرئاسية من أجل التوصل إلى صفقة تسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف "نريد بإصرار أن نعبر (بالاتفاق) خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين. إن لم نعبر خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف، وآمل أن يتم ذلك عاجلا وليس آجلا".

وقال بلينكن إن حماس "تتعاون بشكل مكثف" من أجل التوصل إلى اتفاق، غير أن الأمر لم يتم بعد.

وأضاف "نريد من حماس أن تتخذ القرارات الأخيرة الضرورية لإنجاز الاتفاق وأن تغير الوضع بصورة جوهرية بالنسبة للرهائن، أن تطلق سراحهم، ولسكان غزة، أن تدخل لهم المساعدات، وللمنطقة ككل، أن توجد فرصة للمضي قدما عمليا باتجاه شيء أفضل".

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلت برعاية القاهرة والدوحة وواشنطن، لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ الهدنة التي استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقام بلينكن بـ12 زيارة إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

آثار قصف في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، 3 يناير/كانون الثاني 2025
تجددت الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائنصورة من: Rizek Abdeljawad/Xinhua/dpa/picture alliance

تجدد الخلافات

تزامنت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مع تجدد الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن.

وقالت إسرائيل إنها لم تتلق ردا من حماس بشأن "وضع الرهائن" الذين أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم 

وكان مسؤول في حماس قد قال إن الأخيرة وافقت على قائمة تضم 34 رهينة إسرائيلية سيعادون ضمن اتفاق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن حماس لم تقدم قائمة بأسماء رهائن.

وكانت رويترز قد ذكرت الأحد (5 يناير/كانون الثاني) أن مسؤول حماس قدم لها نسخة من القائمة تضم أسماء 34 رهينة وافقت الحركة على إطلاق سراحهم في إطار أي اتفاق ممكن مع إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مسعفين قولهم إن غارات إسرائيلية في غزة أودت بحياة 105 فلسطينيين أمس واليوم، فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قتل العشرات من مسلحي حماس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إنه ينبغي لإسرائيل أن تمتثل للقانون الدولي وأن تبذل "جهودا أكبر بكثير لضمان حماية المدنيين"، لكنها شددت على أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

 مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار شمال الضفة الغربية

وفي آخر تطور ميداني، أعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل ثلاثة  أشخاص في عملية إطلاق نار على حافلة شمال الضفة الغربية، وفق القناة 13 الإسرائيلية. ووفق القناة، "قتلت سيدتان في الستينات من العمر ورجل وأصيب ثلاثة آخرون بجراح متفاوتة جراء إطلاق النار الإرهابي على حافلة بين بوندوك وكادوميم ".

وطبقا للقناة،"بدأت قوات الأمن عملية مطاردة للمخربين". ونسبت وكالة معا الفلسطينية لمصدر، لم تفصح عن اسمه، قوله إن الخلية التي نفذت الهجوم في شرق قلقيلية بالضفة الغربية ضمت مواطنين اثنين أطلقا النار على سيارتين إرسرائيليتين وحافلة.

م.ف/ ح.ز (أ ف ب، رويترز، د.ب.أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس (8/12/20249)

سقوط نظام الأسد.. فرص محتملة وتداعيات "مقلقة" لإسرائيل!

سقوط نظام الأسد.. فرص محتملة وتداعيات "مقلقة" لإسرائيل!

رحبت إسرائيل بسقوط نظام الأسد واعتبرت أن ضرباتها لإيران وحزب الله ساهمت في التعجيل بذلك، لكنها شرعت في تنفيذ ضربات في سوريا وتوغلت داخل المنطقة منزوعة السلاح كما ألغت اتفاقية فك الاشتباك. فيكف ستكون العلاقة بين البلدين؟
نزاعات١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرشيف 29/10/2023

نتنياهو يتحدث عن "تقدم" في ملف الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة

نتنياهو يتحدث عن "تقدم" في ملف الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة

خلال كلمة ألقاها في الكنيست قال نتنياهو إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع حماس بشأن الرهائن المحتجزين في غزة، لكنه لا يعرف متى ستظهر نتائج ذلك. ومسؤولون يتحدثون عن تقليص فجوات لكن مازالت هناك نقاط خلاف حاسمة.
سياسة٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
شخص يراقب تصاعد الدخان من شمال غزة (18/12/2024)

إسرائيل: عودة طاقم التفاوض مع حماس من الدوحة لإجراء "مشاورات"

إسرائيل: عودة طاقم التفاوض مع حماس من الدوحة لإجراء "مشاورات"

أعلنت إسرائيل عودة فريق التفاوض بشأن الحرب في غزة من الدوحة لإجراء "مشاورات داخلية"، وذلك غداة إعلان نتنياهو عن إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات، وبعد تأكيد ثلاثة فصائل فلسطينية أن التوصل لاتفاق بات "أقرب من أي وقت مضى".
سياسة٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات