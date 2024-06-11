بلينكن: نتانياهو يؤكد التزامه وبيان حماس يبعث على الأمل

بعد لقائه بنتانياهو في إطار جولته في المنطقة، التقى وزير الخارجية الأميركي بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي ومع زعيم المعارضة الإسرائيلية. بلينكن أكد أن موافقة حماس على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار إشارة تبعث على "الأمل".

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء (11 يونيو/حزيران 2024) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أعاد تأكيد التزامه" بمقترح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس.

وقال بلينكن: "التقيت برئيس الوزراء نتانياهو الليلة الماضية وأكد مجدداً التزامه بالاقتراح"، مضيفاً أن ترحيب حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي الإثنين إشارة تبعث على "الأمل".

ووفقاً لبيان من الخارجية الأميركية، أبلغ بلينكن نتانياهو أن الولايات المتحدة وقادة العالم "سيدعمون الاقتراح الشامل الذي حدد معالمه الرئيس بايدن". وأوضح البيان أن بلينكن "أبلغ رئيس الوزراء بمستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة ما بعد انتهاء الصراع".

"إشارة باعثة على الأمل"

وكانت حماس قد رحبت بتبني مجلس الأمن الدولي بقرار تبنى المقترح الأميركي. وأكدت الحركة استعدادها للتعاون، مشددة على ضرورة أن يشمل الاتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلي من قطاع غزة.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتابع بلينكن: "إنها علامة تبعث على الأمل، مثلما كان البيان الذي صدر بعد أن قدم الرئيس (جو) بايدن مقترحه قبل عشرة أيام باعثاً للأمل". مضيفاً أن ما يصدر من حديث عن قيادة الحركة الفلسطينية في قطاع غزة هو الأهم. وقال "ننتظر الرد من حماس".

ولم تعلن إسرائيل أيضًا رسميًا بعد عن قبولها لاقتراح وقف إطلاق النار، الذي كشف عنه بايدن في 31 أيار/مايو.

وكان بايدن قد عرض ما وصفها بأنها خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل من شأنها إنهاء النزاع وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار قطاع غزة من دون وجود حماس في السلطة. لكن وبعد وقت قصير من ذلك قال نتانياهو إنها "غير مكتملة".

وبحسب وزير الخارجية الأميركي، فإن النهج العسكري لم يكن "كافياً ويجب وضع خطة سياسية واضحة وخطة إنسانية واضحة لضمان عدم سيطرة حماس بأي شكل من الأشكال على غزة وبأن إسرائيل قادرة على المضي قدماً نحو أمن أكثر استدامة".

وذكر بلينكن أن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين. وقال "يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط".

بلينكن في إسرائيل... هل تتولى واشنطن تحرير رهائنها بنفسها؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

اجتماع مع هرتسوغ ولابيد

اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم، في إطار جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر المستمرة للتفاوض من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

كما اجتمع بلينكن اليوم الثلاثاء، مع يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية وسيجري محادثات مع النائب الإسرائيلي بيني غانتس الذي استقال مؤخراً من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت في أعقاب هجوم حماس الإرهابي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتستهدف زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط حشد الدعم لمقترح الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار والتي أيدها مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين. وتستمر جولة بلينكن في المنطقة حتى غداً الأربعاء، حيث تشمل أيضاً زيارة لقطر.

ويذكر أن المحادثات بشأن الوصول لاتفاق بين إسرائيل وحماس متوقفة منذ أشهر. وقالت الولايات المتحدة إن حركة حماس هي الطرف الوحيد الذي لم يوافق على الخطة حتى الآن. ورغم ذلك، لم تكشف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة، عن موافقتها الواضحة أو العلنية على الخطة.

وكان بلينكن زار مصر أمس الاثنين، في أولى محطات جولته الشرق أوسطية، وأجرى في وقت لاحق محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقدس.

ع.ح/ع.ش/ ع.ج (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)