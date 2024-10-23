بلينكن من إسرائيل: "حان الوقت" لإنهاء حرب غزة

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل على استغلال الفرصة الناتجة عن نجاحها في تفكيك قدرات حماس ومقتل زعيم الحركة يحيى السنوار من أجل التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع والدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع السعودية.

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل تحتاج لأن تمضي قدما في تحقيق "نجاح استراتيجي دائم"، بعد انتصاراتها التكتيكية الأخيرة ضد حركة حماس، وحثها على السعي نحو إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة عشرات الرهائن.

وتحدث بلينكن للصحفيين اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول/أكتوبر 2024) قبل سفره من إسرائيل إلى السعودية، في زيارته الـ11 إلى المنطقة، منذ هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

وتأمل الولايات المتحدة في إحياء جهود وقف إطلاق النار، بعد مقتل زعيم حركة حماس، يحيي السنوار، في عملية للجيش الإسرائيلي، في غزة الأسبوع الماضي. لكن ليس هناك أي مؤشر على أن أيا من الطرفين المتناحرين قد عدل مطالبه، منذ تعثر المحادثات، خلال الصيف. وذكرت حماس أن مطالبها لم تتغير، في أعقاب مقتل السنوار.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وذكر بلينكن، الذي التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين، أمس الثلاثاء أنه ضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأكد مجددا تحذيره من أن الفشل في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تقليص في المساعدات العسكرية الأمريكية. وأضاف "لقد تم إحراز تقدم، وهذا أمر جيد، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم" على هذا الصعيد .

وأكد وزير الخارجية الامريكي أن على إسرائيل تجنب "مزيد من التصعيد" في ردها على هجوم إيران الصاروخي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وقال بلينكن "من المهم للغاية أن ترد إسرائيل بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر".

وحض بلينكن إسرائيل على استغلال "فرصة عظيمة" للدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع السعودية.

خ.س/ح.ز (أ ب، رويترز، أ ف ب)