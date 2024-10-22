بلينكن: مقتل السنوار يوفر فرصة لإعادة الرهائن وإنهاء حرب غزة

خلال محادثات دامت ساعتين ونصف مع وزير الخارجية الأمريكي، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل جاهدة على إعادة الرهائن من غزة. فيما دعا بلينكن إلى التوصل لاتفاق "يضمن الإفراج عن كل الرهائن ووضع حد للنزاع في غزة".

بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس اليوم الثلاثاء(22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوإنه بحث مع الوزير الأمريكي آلية حكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وأعرب عن أمله في أن يسهم مقتل زعيم حماس في الإفراج عن الرهائن، بحسب ما جاء في بيان أصدره مكتب نتانياهو عقب المحادثات.

وأوضح البيان أن "الطرفين تباحثا في مسألة حكم غزة بعد انتهاء الحرب. وشدّد رئيس الوزراء على أن القضاء على زعيم حماس يحيى السنوار قد يكون تأثيره إيجابيا على صعيد عودة الرهائن" المحتجزين في غزة منذ أكثر من عام.

وذكر البيان أن نتنياهو التقى بلينكن لمدة ساعتين ونصف الساعة اليوم الثلاثاء وكان الاجتماع وديا ومثمرا.

دعوة لاتفاق للافراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة

ووصل بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط تهدف إلى الدفع في اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، واحتواء التصعيد العسكري في المنطقة. ومن المقرر أن يزور عدة دول أخرى بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن "شدّد على وجوب الاستفادة من نجاح إسرائيل" في القضاء على السنوار بالتوصل لاتفاق "يضمن الإفراج عن كل الرهائن ووضع حد للنزاع في غزة على نحو يوفر أمنا مستداما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأضاف ميلر عقب المحادثات مع نتنياهو الثلاثاء، أن وزير الخارجية شدد كذلك على "أهمية أن تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان أن تصل هذه المساعدات إلى المدنيين على امتداد" القطاع.

وكانت الولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا، قد حذّرت حليفتها الأسبوع الماضي من احتمال أن تتأثر المساعدات العسكرية الأمريكية لها في حال لم يسجّل تحسّن في تأمين دخول المساعدات الإنسانية .

ولدى لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عقب المحادثات مع نتنياهو، اعتبر بلينكن أن "مقتل السنوار يوجِد فرصة كبيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، لإنهاء الحرب وضمان أمن إسرائيل".

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

المواجهة مع حزب الله

وعلى صعيد المواجهة المفتوحة مع حزب الله، أكد ميلر أن بلينكن جدد الدعوة الى "حل دبلوماسي" يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أوقف حرب العام 2006 بين الطرفين.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان الصادر عن مكتبه أنه قال خلال اجتماعه مع بلينكن إن هناك حاجة إلى إحداث تغيير أمني وسياسي في لبنان للسماح للإسرائيليين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

وفيما يتعلق بالتوتر بين إسرائيل وإيران أكد بيان مكتب نتانياهو أنه "خلال الاجتماع، تم التطرّق إلى التهديد الإيراني ووجوب توحيد قوى البلدين في مواجهتها"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء شكر وزير الخارجية الأمريكي على الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل في معركتها ضد محور الشر والإرهاب الإيراني"، في إشارة إلى تنظيمات مسلّحة موالية لطهران.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)