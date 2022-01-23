بلينكن: لا شك لدينا في التزام ألمانيا بأمن أوكرانيا ضد التهديد الروسي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني أن ليس لديه "أدنى شكّ" في موقف ألمانيا الحازم حيال روسيا في الملف الأوكراني، في وقت تتعرض الحكومة الألمانية لانتقادات لرفضها تسليم أسلحة لأوكرانيا.

وقال بلينكن "يمكنني أن أقول لكم إن الألمان يشاركوننا مخاوفنا تماما، وهم مصمّمون على الردّ سريعًا وبشكل فعّال وعبر جبهة موحّدة". وأضاف "ليس لديّ أدنى شكّ في ذلك". وذكّر بلينكن بأنه التقى الخميس المستشار الألماني أولاف شولتس.

وجاء كلامه ردًا على سؤال أثناء مقابلة مع قناة "إن بي سي" حول استقالة قائد البحريّة الألمانيّة بعد تصريحات داعمة لروسيا في نزاعها مع الغرب في الملف الأوكراني.

وصرّح بلينكن لقناة "سي بي اس": "أنا مقتنع تمامًا، بناءً على مشاورات كثيرة قمت بها مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، بأنه سيكون هناك ردّ فوري، مدروس وموحّد" في حال هاجمت روسيا أوكرانيا. وقال "أنا واثق تمامًا بأنه سيكون هناك ردّ موحّد، مهما فعلت روسيا"، ردًا على سؤال حول احتمال انقسام الأوروبيين في حال اجتاحت روسيا جزءًا من أوكرانيا.

وتابع بلينكن: "إننا نتابع بشكل مكثف، ساعة بساعة وبالتأكيد يوما بعد يوم ما إذا كانت كييف مازالت آمنة"، وأشار إلى أن واشنطن ركزت مع حلفائها الأوروبيين على تصعيد التهديد بـ "العواقب الوخيمة" على روسيا لثني الرئيس فلاديمير بوتين عن إرسال قوات إلى أوكرانيا ولترك الباب مفتوحا للدبلوماسية.

العقوبات ستحد من الخيارات

ورفض وزير الخارجية الأمريكي الضغوط لتصعيد العقوبات المفروضة على روسيا على الفور بسبب حشدها العسكري حول أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيحد من الخيارات الغربية في المستقبل، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وردّ بلينكن على انتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اقترح مؤخرًا أن تفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بشكل احترازي. وتابع عبر شبكة CNN إن: "هدف هذه العقوبات هو منع حصول هجوم روسي".

وأكد أن "كل ما نفعله، ويشمل ذلك بلورة تداعيات هائلة على روسيا بشكل موحّد مع أوروبا، هدفه ان يندرج ضمن حسابات الرئيس بوتين ومنعه وردعه من تنفيذ هجوم، رغم أننا نواصل جهودنا الدبلوماسية في الوقت نفسه".

وانتقد زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" نُشرت الخميس، واقع أن العقوبات الغربية لن تُفرض على روسيا إلا في حال تنفيذها هجومًا. وقال "لماذا تؤيدون (فرض) عقوبات على روسيا في حال حصل غزو لأوكرانيا؟ لماذا تحتاجون إلى عقوبات عندما نكون قد خسرنا كافة أراضي أوكرانيا؟".

وقال بلينكن إن "الهدف من هذه العقوبات هو ردع العدوان الروسي وبالتالي إذا تم البدء في تطبيقها الآن فإنها ستفقد التأثير الرادع هناك".

ع.ا/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)