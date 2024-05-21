بلينكن في مرمى انتقادات المشرعين بسبب السياسة تجاه إسرائيل

واجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقادات من اليمين واليسار في الكونغرس بشأن السياسة تجاه إسرائيل. وتحدث الوزير عن إمكانية اضطلاع بعض الدول بدور هام في غزة بعد الحرب.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن عددا من الدول يمكن أن تلعب دورا مؤثرا "على الأقل على أساس مؤقت"، إذا لزم الأمر، للمساعدة في توفير الأمن لغزة ما بعد الحرب. جاء ذلك في معرض رده أمام اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن السعودية والإمارات لديهما القدرة أو الإرادة لإدارة قطاع غزة.

وواجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الكونغرس، الثلاثاء (21 مايو/أيار 2024)، انتقادات من اليمين واليسار في في البرلمان الأمريكي بشأن السياسة تجاه إسرائيل، إذ اتهم الجمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن بأنها خذلت إسرائيل في حين قال ديمقراطيون إنها لا تفعل ما يكفي لمساعدة المدنيين في غزة.

وقاطع محتجون غاضبون بلينكن عندما بدأ شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون. وترددت هتافات منها "يداه ملطختان بالدماء"، وتراجع بلينكن عن محتجة اقتربت من ورائه وهي تلوح بلافتة كتب عليها "مجرم" قبل أن يخرجها أفراد أمن من القاعة.

غزة بعد الحرب.. قوات دولية أم عربية؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكرر بلينكن دعم إدارة بايدن لإسرائيل وأكد في الوقت ذاته تركيزها على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. وقال بلينكن "في الشرق الأوسط، نحن نقف مع إسرائيل في جهودها لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر مرة أخرى، ونبذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية الرهيبة في غزة ومنع اتساع نطاق الصراع". ومن المقرر أن يمثل بلينكن في وقت لاحق اليوم أمام اللجنة الفرعية للمخصصات التي تشرف على الإنفاق الدبلوماسي والمساعدات الخارجية.

وسيعود إلى مبنى الكونغرس غدا الأربعاء للإدلاء بشهادته في جولتين إضافيتين في جلستي استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولجنة فرعية للمخصصات بذات المجلس. وانتقد جمهوريون بايدن لقوله هذا الشهر إنه سيؤجل إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل ويفكر في حجب شحنات أخرى إذا شنت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على مدينة رفح المكتظة بالنازحين في جنوب غزة.

ولا تزال مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات في طور التجهيز لتوجيهها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ودعا جمهوريون أيضا إلى اتخاذ إجراءات ردا على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس الاثنين طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بشأن جرائم حرب مزعومة خلال صراع غزة. كما طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة حماس.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال بلينكن إن إدارة بايدن ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس على صياغة رد على ما سماه "القرار الخاطئ للغاية" فيما يتعلق بطلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)