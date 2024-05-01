بلينكن في كييف مجددا.. هل تمكن من طمأنة الأوكرانيين؟

سياسةالولايات المتحدة الأمريكيةبلينكن في كييف مجددا.. هل تمكن من طمأنة الأوكرانيين؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةالولايات المتحدة الأمريكية2024/5/14١٤ مايو ٢٠٢٤في زيارة مفاجئة لكييف، بلينكن يعلن بدء وصول بعض المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا، في وقت تدخل فيه الحرب مرحلة حاسمة مع تحقيق روسيا المزيد من التقدم في شمال شرق أوكرانيا.. فهل يتمكن بلينكن من طمأنة الأوكرانيين؟https://p.dw.com/p/4fr23إعلان