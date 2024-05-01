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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن في كييف مجددا.. هل تمكن من طمأنة الأوكرانيين؟

١٤ مايو ٢٠٢٤

في زيارة مفاجئة لكييف، بلينكن يعلن بدء وصول بعض المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا، في وقت تدخل فيه الحرب مرحلة حاسمة مع تحقيق روسيا المزيد من التقدم في شمال شرق أوكرانيا.. فهل يتمكن بلينكن من طمأنة الأوكرانيين؟

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