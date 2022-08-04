 بلينكن في جولة أفريقية.. احتدام صراع العمالقة على القارة السمراء؟ | مسائية DW | DW | 10.08.2022

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مسائية DW

بلينكن في جولة أفريقية.. احتدام صراع العمالقة على القارة السمراء؟

وزير الخارجية الأمريكي يواصل جولته الأفريقية ويتحدث عن سعي بلاده لشراكة حقيقية مع أفريقيا.. فماذا يحمل الوزير الأمريكي للأفارقة هذه المرة؟ وهل يحتدم الصراع بين القوى الكبرى على القارة السمراء؟

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