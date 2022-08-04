بلينكن في جولة أفريقية.. احتدام صراع العمالقة على القارة السمراء؟

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وزير الخارجية الأمريكي يواصل جولته الأفريقية ويتحدث عن سعي بلاده لشراكة حقيقية مع أفريقيا.. فماذا يحمل الوزير الأمريكي للأفارقة هذه المرة؟ وهل يحتدم الصراع بين القوى الكبرى على القارة السمراء؟
كشفت واشنطن مؤخراً عن وثيقة توجيهية جديدة تتضمن إعادة صياغة شاملة لسياستها في إفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الروسي والصيني ومكافحة الإرهاب. يأتي ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكية جولة في القارة السمراء.
كانت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكاميرون وبنين وغينيا بيساو تهدف إلى إعادة تعريف العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، لكن جولة رئيس الدبلوماسية الروسية المتزامنة تشير لمنافسة شديدة على النفوذ الدولي في القارة السمراء.
طالبت موسكو بضمان مكتوب من واشنطن بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الحالية، وهو ما انتقده الجانب الإيراني واعتبره مطلباً خارج سياق المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني.
قوانين مثيرة للجدل بشأن الانتخابات، وتأجيل للانتخابات البرلمانية إلى مطلع العام المقبل، وثقة مفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد، وضغوط أوروبية لإتمام الانتخابات بأي ثمن.. فإلى أين تتجه ليبيا؟
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