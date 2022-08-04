بلينكن في جولة أفريقية.. احتدام صراع العمالقة على القارة السمراء؟

جولة ماكرون الإفريقية.. روسيا تخلط الأوراق وتؤجج صراع النفوذ!

كانت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكاميرون وبنين وغينيا بيساو تهدف إلى إعادة تعريف العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، لكن جولة رئيس الدبلوماسية الروسية المتزامنة تشير لمنافسة شديدة على النفوذ الدولي في القارة السمراء.