بلينكن يطالب بعدم "تقويض قدرة الفلسطينيين" على حكم أنفسهم

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل على تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة والسعي إلى مسار نحو إقامة دولة فلسطينية كسبيل لحل الصراع، مطالبا إسرائيل بالكف عن "تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم في شكل فاعل".

حض وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في قطاع غزة حيث تواصل الدولة العبرية عمليات القصف العنيف.

وكشف الوزير الأمريكي عن أن إسرائيل وافقت على مبدأ ارسال بعثة للامم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب. وصرح بلينكن للصحافيين إثر محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "اتفقنا اليوم على خطة تتيح للامم المتحدة ارسال بعثة تقييم، ستحدد ما ينبغي القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة الى منازلهم في شكل آمن تماما في شمال" غزة.

ويقوم بلينكن بزيارته الرابعة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول. وتتزايد المخاوف الدولية إزاء ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي في القطاع الساحلي وإزاء أزمة إنسانية تعصف بمئات الآلاف في غزة. وتحرص الولايات المتحدة ودول أخرى على تجنب اتساع نطاق الحرب إلى الشرق الأوسط الأوسع نطاقا.

واجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهوفي قاعدة كيريا العسكرية، ثم اجتمع مع مجلس الحرب الذي يقوده نتنياهو. وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن بلينكن شدد على "أهمية تجنب تعريض المدنيين لمزيد من الأذى وأيضا حماية البنية التحتية المدنية في غزة".

وكرر بلينكن كذلك دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحق إسرائيل في منع تكرار هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

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فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه مع بلينكن أن تكثيف الضغط على إيران "ضروري" لتجنّب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة. ونقل بيان للحكومة عن غالانت قوله إن "زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد في المنطقة في ساحات أخرى". وخلال الاجتماع، شدد الوزير "على ان العمليات (العسكرية) في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة ستتكثف وتستمر".

وبحث بلينكن خططا بشأن مستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في إطار محاولته لتخفيف حالة التوتر في المنطقة. وقال ميلر إن بلينكن خلال اجتماعاته مع نتنياهو "كرر ضرورة ضمان إحلال سلام دائم لإسرائيل والمنطقة، بما في ذلك من خلال تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية".

وفي هذا السياق قال بلينكن إن "على إسرائيل أن تكون شريكا للقادة الفلسطينيين الذين يريدون قيادة شعبهم (...)، وعلى إسرائيل أن تكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم في شكل فاعل".



وعقد بلينكن قبل وصوله إلى إسرائيل محادثات في الأردن وقطر والإمارات والسعودية، وتركزت محادثاته على رسم نهج طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في إطار إنهاء حرب غزة.

وقال بلينكن بعد اجتماعات مع حلفاء عرب إنهم يريدون التقارب مع إسرائيل، وهو هدف إسرائيلي منذ أمد طويل أيضا، لكنهم يريدون ذلك فقط إذا تضمن "مسارا عمليا" لإقامة دولة فلسطينية. وأشار بلينكن الاثنين الى أن واشنطن ستعمل مع دول المنطقة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وإرساء الاستقرار فيه.

وقال الوزير الأمريكي إن العديد من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكنهم سيفعلون ذلك فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.

وقال بلينكن لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أعتقد أن هناك بالفعل فرصا حقيقية". وتابع "لكن علينا أن... نتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وأن نعمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل بكثير".

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)