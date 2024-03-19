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بلينكن سيزور السعودية ومصر لبحث وقف إطلاق نار في غزة

١٩ مارس ٢٠٢٤

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بالإفراج عن الرهائن وزيادة دخول المساعدات إلى القطاع.

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لهدنة في غزة.صورة من: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance

أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية الثلاثاء (19 مارس/ آذار 2024) أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال ماثيو ميلر من الفيليبين التي يزورها بلينكن، إن وزير الخارجية الأميركي سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين. وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأكد ميلر في بيان أن بلينكن "سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع في غزة بما في ذلك ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وسيناقش بلينكن أيضا "مسارا سياسيا للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل، وهيكلا لسلام وأمن دائمَين في المنطقة"، وفق البيان. وقال بلينكن إن "100%" من سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، كما أكد الوزير الأميركي أنه يتعين على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

كما سيثير بلينكن أيضا القضية الحتمية المتمثلة في وضع حد لهجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن تجارية، لاستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب ميلر. ويزور بلينكن مانيلا في إطار جولة آسيوية قصيرة تهدف إلى تعزيز الدعم الأميركي للحلفاء الإقليميين ضد الصين.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)

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