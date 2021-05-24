بلينكن: زيارتنا لحد التوتر وإعمار غزة ـ ونتنياهو يتوعد حماس

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء (25 أيار/مايو) إلى تل أبيب، المحطة الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط يسعى من خلالها لترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد تصعيد دامٍ بين الطرفين استمر 11 يوماً.
وحطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي في الساعة 07,45 صباحاً (04,45 ت غ) بالتوقيت المحلي في مطار تل ابيب. والتقى بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ويجتمع لاحقاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.
وبعد لقاء نتنياهو قال بلينكن إنه جاء إلى المنطقة لمحاولة الحد من التوتر، وأضاف أن الرئيس الأمريكي بايدن أوضح أن الولايات المتحدة تؤيد تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ القادمة من غزة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم مساهمات.
من جهته قال نتنياهو إنه ناقش مع بلينكن كيفية تحسين الأحوال الإنسانية في غزة، لكنه أكد أن رد إسرائيل سيكون "قوياً جداً" إذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار. وبالتزامن مع زيارة بلينكن، قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستسمح بدخول شحنات الوقود والأدوية والمواد الغذائية المخصصة للقطاع الخاص في غزة لأول مرة منذ انتهاء القتال الذي استمر 11 يوماً.
وشدد وزير الخارجية الامريكي أن الولايات المتحدة ستضمن عدم "استفادة" حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من المساعدات الدولية التي ستخصص لإعادة إعمار غزة، بعد تصعيد دامٍ استمر أحد عشر يوما. وقال بلينكن بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي "سنعمل مع شركائنا بشكل وثيق، مع الجميع، لضمان عدم استفادة حماس من مساعدات إعادة الإعمار".
توتر في القدس
لكن التوتر تصاعد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبيل زيارة بلينكن. وقتل فلسطيني فجر الثلاثاء برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية، قبل ساعات من زيارة بلينكن.
وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس إن "وحدة إسرائيلية دخلت مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين (قرب رام الله) لاعتقال أحد المطلوبين ولكنها قتلت شاباً آخر من أقربائه".
وأعلنت مصادر طبية هوية القتيل ويدعى أحمد جميل فهد من مخيم الأمعري. من جانبه، أكد مصدر أمني إسرائيلي أنه "خلال محاولة اعتقال لنشطاء فلسطينيين في رام الله، قتل شخص من الذين كانوا يساعدونهم على يد قوات خاصة من حرس الحدود" الإسرائيلي. ولم يؤكد المصدر الأمني إن كان الاعتقال قد تم أم لا.
والإثنين نفذ شاب فلسطيني هجوماً أدى إلى إصابة شابين إسرائيليين في القدس قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتصيبه في مقتل. ويأتي الهجوم بعد حملة اعتقالات نفذتها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والمدن العربية والمختلطة داخل إسرائيل طالت العشرات. ووقع الهجوم في منطقة قريبة من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والذي كان سبباً في التصعيد الأخير، إذ يشهد الحي احتجاجات على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها.
ووقعت صدامات جديدة الجمعة بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس أسفرت عن 21 إصابة، بحسب ما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأوقع النزاع الأخير بين الفلسطينيين وإسرائيل 252 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 66 طفلاً فلسطينيا، وفق السلطات المحلية، و12 قتيلاً في إسرائيل، بينهم طفل واحد، وجندي.
وبعد زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدى ساعد في التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ. وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن، قبل عودته الخميس إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن وعلى غرار مصر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
روجر واترز وبيلا حديد وغالد غادوت
روجر واترز فنان الروك البريطاني، غالبًا ما اتُهم بمعاداة السامية بسبب دعمه الصريح لحركة المقاطعة لإسرائيل، وصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري". الفنانة الإسرائيلية غالد غادوت نشرت على تويتر رمزًا تعبيريًا لقلب مكسور مصحوبًا برسالة تفيد بأنها كانت تصلي من أجل "إنهاء هذا العداء الذي لا يمكن تصوره". عارضة الأزياء بيلا حديد، (والدها من أصل أصول فلسطيني) نشرت صوراً لها في تظاهرة #FreePalestine بنيويورك.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين
بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
هل يعاقب على رفع العلم؟
وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
بوغبا وديالو يطوفان بالعلم
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
رياض محرز يتفاعل هو الآخر
وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
انتقادات لصلاح في تأخره
وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
من جديد .. ديبورتيفو بالستينو
أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
شجار في أيندهوفن!
وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.
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التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن
تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟
أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س
الكاتب: صلاح شرارة