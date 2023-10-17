 بلينكن: أمريكا وإسرائيل ستضعان خطة لمساعدة المدنيين في غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بلينكن: أمريكا وإسرائيل ستضعان خطة لمساعدة المدنيين في غزة

اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستؤدي إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي. وقال بلينكن أيضا إن بايدن سيسافر إلى إسرائيل لتأكيد حقها في الدفاع عن نفسها.

إسرائيل، تل أبيب | وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستؤدي إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزةدون أن تستفيد منها حماس، وإن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل هذا الأسبوع لمعرفة كيف ستقلل إسرائيل من الخسائر في صفوف المدنيين.

مختارات

منذ الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل، يكرر المسؤولون الألمان عبارة كانت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل استخدمتها عام 2008 وهي أن أمن إسرائيل "مصلحة وطنية" لألمانيا. فماذا تعني هذه العبارة؟ وما تبعاتها القانونية؟

قالت الأمم المتحدة إنها تمتلك "أدلة على ارتكاب جرائم" حرب في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. فما هي جرائم الحرب؟ ومتى يمكن تصنيف الممارسات والأعمال القتالية كجرائم حرب؟

هل يفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لساعات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية؟ وفيما أعربت واشنطن عن أملها في فتح المعبر، تتزايد الشكوك حول هذه الإمكانية قريباً بعد القصف الإسرائيلي الأخير على محيطه، وفق تقارير.

وأصدر بلينكن هذا الإعلان بعد مفاوضات استمرت تسع ساعات مع نتنياهو امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023). وتعطل اجتماعهما بسبب صفارات إنذار حذرت من إطلاق صواريخ فلسطينية مما أجبرهما على الاحتماء لفترة وجيزة في مخبأ.

وكان بلينكن يجري لليوم الخامس على التوالي جهودا دبلوماسية على مدار الساعة في المنطقة وعاد إلى إسرائيل بعد زيارة ست دول عربية في غضون أربعة أيام. وسعى جزئيا إلى معالجة الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة حيث أدى القصف الإسرائيلي ردا على هجوم حماس الإرهابي في إسرائيل إلى مقتل نحو 2800 فلسطيني، بينما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وحركة "حماس" هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وقال بلينكن للصحفيين "اليوم، وبناء على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة ستؤدي إلى وصول المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف إلى المدنيين في غزة". وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل قلقها من أن حماس قد تستولي على المساعدات التي تدخل غزة أو تدمرها أو تمنعها من الوصول إلى المحتاجين.

وتابع الوزير الأمريكي "إذا منعت حماس بأي شكل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء على المساعدات، فسنكون أول من يندد بذلك. وسنعمل على منع حدوث ذلك مرة أخرى". ولم يقدم بلينكن تفاصيل بشأن الشكل الذي ستكون عليه خطة توصيل المساعدات.

وقال بلينكن أيضا إن بايدن سيسافر إلى إسرائيل غدا الأربعاء لتأكيد حق أكبر حليفة للولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بعد أن اجتاح مسلحو حماس بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 1300 شخص على الأقل. وتابع بلينكن "سيتلقى الرئيس بايدن ملخصا شاملا عن أهداف إسرائيل واستراتيجيتها في الحرب".

وأضاف "سيسمع (الرئيس) من إسرائيل كيف ستدير عملياتها بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين وتساعد في تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها للمدنيين في غزة بطريقة لا تستفيد منها حماس".

وكان بلينكن في مصر يوم الأحد وقال إن معبر رفح الحدودي الذي تسيطر عليه مصر إلى غزة سيُعاد فتحه قريبا، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق للسماح بدخول المساعدات ومغادرة بعض المواطنين الأجانب.

وفي حديثه للصحفيين في وقت سابق بعد لقائه مع بلينكن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "ستكون هذه حربا طويلة والثمن سيكون باهظا. لكننا سننتصر لإسرائيل والشعب اليهودي وللقيم التي يؤمن بها كلا البلدين".

وحركت واشنطن حاملة طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ومن المقرر أن تحرك حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة في الأيام المقبلة، وهي خطوات قال بلينكن إنها تهدف إلى الردع وليس الاستفزاز.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة "باتان"، وهي سفينة حربية أخرى، تتجه بالقرب من ساحل إسرائيل وتضم وحدة استكشافية من مشاة البحرية يبلغ قوامها نحو ألفي فرد. ولم يتم تكليفهم بمهمة محددة، ولكن يمكن أن يلعبوا دورا رئيسيا في أي عملية إجلاء.

ع.ش/ ح.ز/م.س. (رويترز)

  • Destroyed residential blocks in Gaza after Israel’s retaliatory strikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة

    كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

  • Smokes rises following an Israeli air strike on Gaza City

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    تدمير واسع النطاق

    وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

  • Rescue workers search for survivors after Israeli airstrikes hit Jabaliya refugee camp in north of Gaza

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    البحث عن ناجين

    عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

  • Several people in Gaza are seen sitting on a bus with all their belongings

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    عزل غزة

    فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

  • Israeli troops are seen patrolling the Israel-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة

    شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

  • Israeli forces patrol areas along the Israeli-Gaza border

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

    بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


مواضيع ذات صلة

مسائيةDW : بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة عربية.. ماذا بعد؟

مسائيةDW : بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة عربية.. ماذا بعد؟ 16.10.2023

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة في المنطقة قادته إلى عواصم عربية، فما الذي حققته هذه الجولة؟ وماذا عن المطلب الأمريكي بفتح معبر رفح الذي لم يتحقق لحد الآن؟

13.10.2023 U.S. Secretary of State Antony Blinken arrives in Riyadh, Saudi Arabia, October 13, 2023 after stops in Jordan, Qatar, and Bahrain in the same day. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

بلينكن يناقش الضغط على حماس خلال لقائه ولي العهد السعودي 15.10.2023

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه عقد اجتماعا "مثمرا للغاية" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu R and Alternate PM and Defence Minister Benny Gantz L, issue a statement, at the Israeli Defense Ministry in Tel Aviv, Israel, on Monday July 27, 2020, following the high tensions with the Lebanese militant group of Hezbollah at the Israeli-Lebanon border. Pool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JERX20200727131 TALxSHAHAR

إسرائيل.. نتنياهو يتفق مع غانتس على تشكيل حكومة طوارئ 11.10.2023

توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع زعيم "المعكسر الوطني" المعارض بينى غانتس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية. ويتضمن الاتفاق تشكيل مجلس حرب مصغر. ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى هذه الحكومة بعد.