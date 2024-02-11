بلينغهام يغيب عن ريال لعدة أسابيع بسبب التواء في الكاحل

يغيب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بلينغهام عن صفوف ريال مدريد جراء تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر خلال الفوز على جيرونا برباعية نظيفة، ما سيحرمه من المشاركة لعدة أسابيع في مباريات الدوري المحلي وأبطال أوروبا.

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد (11 شباط/ فبراير 2024) إصابة لاعبه الإنجليزي الدولي جود بلينغهام (20 عاماً) بالتواء في الكاحل خلال الفوز 4-صفر على جيرونا أمس السبت.

وغادر لاعب الوسط المصاب الملعب في الدقيقة 57 بعد وقت قصير من تسجيل هدفه الثاني في مباراة قمة الترتيب التي تقدم ريال مدريد المنفرد بالصدارة بعدها بفارق خمس نقاط على الملاحق المباشر جيرونا. وقال ريال في بيان "بعد الاختبارات التي أجرتها الخدمات الطبية في ريال مدريد اليوم شخصت إصابة لاعبنا جود بلينغهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

ولم يحدد ريال مدة غياب جود بلينغهام، إلا انه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت صحف محلية. وتعتبر إصابة الوافد الجديد الشاب بلينغهام ضربة قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وحيث من المتوقع أن يغيب أيضاً عن المواجهات المقبلة في الدوري أمام كل من رايو فايكانو وإشبيلية وفالنسيا.

ويتصدر بلينغهام قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 16 هدفا في "الليغا" و20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو ضعف الأهداف التي سجلها رودريجو ثاني هدافي ريال مدريد حتى الآن.

وانضم بلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الالماني بصفقة قدرت قيمتها بـ 111 مليون دولار وفرض نفسه نجما للنادي الملكي، إلى لائحة المصابين في ريال التي تضم رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا والألماني أنتونيو روديغر وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

ويحل ريال مدريد الذي يمتلك 61 نقطة في الصدارة من 24 مباراة، ضيفا على رايو فايكانو صاحب المركز 14 في 18 فبراير/ شباط.

ع.غ/ م.س (رويترز، آ ف ب)