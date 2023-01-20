 بليز: ما السبل لإنقاذ قرية من الاختفاء في البحر؟ | العولمة 3000 | DW | 28.01.2023

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العولمة 3000

بليز: ما السبل لإنقاذ قرية من الاختفاء في البحر؟

لسنوات وسكان نهرالقرد في جنوب شرق بليز يشاهدون قريتهم، والبحر يبتلعها تدريجيا. لكنهم لا يفعلون شيئا حيال ذلك. والآن تمكنوا، بدعم من الأمم المتحدة، من تحصين الساحل. لكن مستوى سطح البحر مستمر في الارتفاع.

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