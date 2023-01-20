بليز: ما السبل لإنقاذ قرية من الاختفاء في البحر؟

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لسنوات وسكان نهرالقرد في جنوب شرق بليز يشاهدون قريتهم، والبحر يبتلعها تدريجيا. لكنهم لا يفعلون شيئا حيال ذلك. والآن تمكنوا، بدعم من الأمم المتحدة، من تحصين الساحل. لكن مستوى سطح البحر مستمر في الارتفاع.
أعلنت الأمم المتحدة أن الاستغلال المفرط للأنواع البرية يهدد مليارات البشر، خصوصا الفقراء، مشيرة إلى أن الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الاتجار بالبشر والمخدرات، فما الحلول المقترحة؟
قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
انطلقت اليوم مفاوضات عبر الإنترنت ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة بهدف البحث في المصادقة على تقرير علمي أممي سيؤسس لقمم مرتقبة خلال الخريف تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض.
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