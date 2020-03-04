 بلومبيرغ ينسحب من السباق الرئاسي ويعلن تأييده لبايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2020

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بلومبيرغ ينسحب من السباق الرئاسي ويعلن تأييده لبايدن

انسحب مايكل بلومبيرغ رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية السابق من سباق ترشيحات الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما أخفق إنفاقه الكبير على الحملة الدعائية في تحقيق نتيجة مقنعة. انسحاب

الملياردير الأمريكي مايكل بلومبيرغ

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبيرغ انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبيرغ الأربعاء (الرابع من مارس/ آذار 2020) انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مقدما دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك غداة نتائج مخيبة جدا في "الثلاثاء الكبير".

وقال بلومبيرغ في بيان "قبل ثلاثة أشهر، ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترامب. اليوم، انسحب من السباق للسبب نفسه: الفوز على دونالد ترامب، إذ بات واضحا في نظري أن الاستمرار سيجعل تحقيق (هذا الهدف) أكثر صعوبة". وأضاف أنه يدعم جو بايدن الذي يمثل على غراره الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، معتبرا أنه "افضل" مرشح للتغلب على الرئيس الجمهوري في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

مختارات

استخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحذيرات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في انتخابات هذا العام ووصفها بـ "خدعة" أطلقها خصومه الديموقراطيون، فيما وصفت موسكو هذه الاتهامات لها بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا". (21.02.2020)

مع انطلاق الانتخابات التمهيدية، يواجه الديمقراطيون ارتباكا شديدا بسبب تعذر عملية فرز الأصوات في ولاية أيوا. وبعد التأكد من أكثر من سبيعن بالمائة منها، تتجه كفة الفوز نحو مرشح كان خارج جلّ الحسابات. (05.02.2020)

ويتجه جو بايدن نحو تحقيق انتصارات في الجنوب والغرب الأوسط الأمريكي ونيو إنغلاند في أكبر يوم للتصويت في حملة الديمقراطيين لاختيار مرشحهم للرئاسة، مما يمهد لتنافس بينه وبين بيرني ساندرز المتقدم في كاليفورنيا.

وفاز بايدن، نائب الرئيس السابق الذي كانت حملته في وضع شديد الصعوبة قبل أسابيع فقط، بتسعة من 14 ولاية شاركت في التصويت في "الثلاثاء الكبير"، بما شمل فوزا مفاجئا في تكساس وماساتشوستس في السباق إلى مواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد أيام فقط من عودة حملته إلى الحياة بفوز كبير في ساوث كارولاينا، أصبح بايدن (77 عاما) بطلا بالإجماع لدى الجناح المعتدل في الحزب في مواجهة ساندرز (78 عاما) وهو سناتور يساري يحظى بدعم قوي من فئة الشباب.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)

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