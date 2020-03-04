بلومبيرغ ينسحب من السباق الرئاسي ويعلن تأييده لبايدن

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبيرغ الأربعاء (الرابع من مارس/ آذار 2020) انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مقدما دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك غداة نتائج مخيبة جدا في "الثلاثاء الكبير".

وقال بلومبيرغ في بيان "قبل ثلاثة أشهر، ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترامب. اليوم، انسحب من السباق للسبب نفسه: الفوز على دونالد ترامب، إذ بات واضحا في نظري أن الاستمرار سيجعل تحقيق (هذا الهدف) أكثر صعوبة". وأضاف أنه يدعم جو بايدن الذي يمثل على غراره الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، معتبرا أنه "افضل" مرشح للتغلب على الرئيس الجمهوري في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويتجه جو بايدن نحو تحقيق انتصارات في الجنوب والغرب الأوسط الأمريكي ونيو إنغلاند في أكبر يوم للتصويت في حملة الديمقراطيين لاختيار مرشحهم للرئاسة، مما يمهد لتنافس بينه وبين بيرني ساندرز المتقدم في كاليفورنيا.

وفاز بايدن، نائب الرئيس السابق الذي كانت حملته في وضع شديد الصعوبة قبل أسابيع فقط، بتسعة من 14 ولاية شاركت في التصويت في "الثلاثاء الكبير"، بما شمل فوزا مفاجئا في تكساس وماساتشوستس في السباق إلى مواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد أيام فقط من عودة حملته إلى الحياة بفوز كبير في ساوث كارولاينا، أصبح بايدن (77 عاما) بطلا بالإجماع لدى الجناح المعتدل في الحزب في مواجهة ساندرز (78 عاما) وهو سناتور يساري يحظى بدعم قوي من فئة الشباب.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)