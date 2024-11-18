  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
منوعاتشمال أمريكا

"بلوسكاي" يشهد ارتفاعًا في شعبيته: فهل ينافس منصة "إكس"؟

١٨ نوفمبر ٢٠٢٤

تزايد عدد مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "بلوسكاي" عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأعلنت المنصة عن انضمام مليون مستخدم جديد إليها في يوم واحد. فهل يمكن ان ينافس التطبيق الوليد منصة إكس؟

https://p.dw.com/p/4n4Ni
منصة بلوسكاي
حققت منصة "بلوسكاي" طفرة كبيرة في عدد المستخدمين منذ الانتخابات الأمريكيةصورة من: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

قالت صحيفة "يو أس إيه توداي" الأمريكية إن منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "بلوسكاي" قد حققت طفرة في عدد المستخدمين منذ الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أنه عندما اشترى الملياردير أيلون ماسك، منصة تويتر التي أعادة تسميتها إلى "إكس"، حاولت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى الدخول على خط المنافسة لتكون بديلا عن تطبيق الرسائل النصية القصيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع دخول ماسك على خط السباق صوب البيت الأبيض دعما لترامب، شهدت منصة "بلوسكاي" تزايدا في عدد المستخدمين الجدد.

 وأوضحت "بلوسكاي" في منشور عبرها بأن "مليون شخص انضموا إلى بلوسكاي في اليوم الأخير"، واصفة هذه المعلومة بأنها "رسمية". وأضافت "أهلا بكم وشكرا لوجودكم هنا".

ومنذ استحواذ ماسك على "تويتر"، خفّف إلى حد كبير قواعد الإشراف على المنصة، وكان من أبرز قراراته السماح بإعادة الحسابات المرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة إلى الشبكة.

وأعلنت صحيفتا "ذي غارديان" البريطانية و"لا فانغارديا" الإسبانية هذا الأسبوع توقفهما عن نشر مقالاتهما على شبكة "اكس".

منصة بلوسكاي
يرى خبراء أن "بلوسكاي" قد تكون البديل الأوفر حظا لمنصة "إكس"صورة من: IAN LANGSDON/AFP via Getty Images

ما هي بلوسكاي؟

تأتي منصة "بلوسكاي" على غرار تطبيقات التواصل الاجماعية الأخرى، لكنها تشبه إكس من حيث المظهر والأسلوب. بيد أن القائمين على "بلوسكاي" يقولون إن المنصة تمتلك مزايا عن إكس.

ونقلت صحيفة "يو أس إيه توداي" عن المتحدثة باسم "بلوسكاي" إميلي ليو، قولها: "على عكس المنصات المغلقة الأخرى، فإن بلوسكاي يعد بمثابة شبكة اجتماعية مفتوحة تمنح المستخدمين الاختيار وأيضا تمنح صناع المحتوى الحرية وتمنح المبدعين الاستقلال عن المنصات".

وأسس "بلوسكاي" وموّلها "تويتر" نفسها عندما كان مؤسسها المشارك جاك دورسي يقودها. وأصبحت "بلوسكاي" متاحة لعموم الناس في شباط/فبراير 2023 من خلال نظام التشغيل "آي أو إس" من "آبل"، وفي نهاية آذار/مارس على "أندرويد".

ويتولى رئاستها في الوقت الراهن جاي غرابر، المدير العام للمنصة.

وتؤكد الشبكة أن عدد مشتركيها ارتفع من عشرة ملايين في منتصف أيلول/سبتمبر إلى 16 مليونا، بعد أن سُلطت عليها الأضواء في نهاية عام 2022 بعد استحواذ ماسك على "تويتر".

ولم تكن زيادة عدد المستخدمين بعد الانتخابات الأمريكية المرة الأولى التي تستفيد فيها "بلوسكاي" من مغادرة مستخدمي "إكس". فقد اكتسبت "بلوسكاي"أكثر من مليوني ونصف مستخدم في الأسبوع الذي أعقب حظر "إكس" في البرازيل في أغسطس/آب الماضي.

م ف 

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

منصة اكس

منصة "اكس" تسمح رسمياً بالمحتوى الإباحي وأوروبا تتشدد

منصة "اكس" تسمح رسمياً بالمحتوى الإباحي وأوروبا تتشدد

في خطوة مثيرة للجدل أعلنت منصة اكس أنها باتت تسمح رسمياً بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي على منصتها ومن غير المعروف ما اذا كان سيتم فرض ضوابط جديدة على المنصة أوروبيا خاصة بعد قانون يسعى لتقييد المحتوى الإباحي.
منوعات٤ يونيو ٢٠٢٤
ترامب وإيلون ماسك خلال جمع انتخابي في بنسلفانيا (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)

DW تتحقق - إيلون ماسك يستغل منصة إكس لنشر أخبار كاذبة حول الانتخابات الأمريكية

DW تتحقق - إيلون ماسك يستغل منصة إكس لنشر أخبار كاذبة حول الانتخابات الأمريكية

تدخل إيلون ماسك، الملياردير ورجل الأعمال الكندي، ومالك منصة إكس (تويتر سابقاً) في السياسة الأمريكية، يُظهر كيف يمكن للمليارات التأثير على الرأي العام وعلى الانتخابات نفسها.
سياسة٤ نوفمبر ٢٠٢٤
امرأة تجلس في مقهى في هولندا وهي تنظر إلى هاتفها 08.12.2022

وسائل التواصل الاجتماعي .. "فيكِ الخصام وأنتِ الخصم والحكم"!

وسائل التواصل الاجتماعي .. "فيكِ الخصام وأنتِ الخصم والحكم"!

تستخدم الشركات الناشئة تقنيات الربط والتشفير في تصميم تطبيقات التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لأن تكون أكثر صحية وأمانا وديمقراطية. لكن هل تستطيع منافسة التطبيقات المسيطرة لعمالقة التكنولوجيا؟
سياسة٨ يناير ٢٠٢٣