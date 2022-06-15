بلغاريا: لاجئون يُضطرون لمغادرة الفنادق بسبب السيّاح

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مستقبل غامض: يتعين على اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا إخلاء الفنادق في المناطق السياحية، وهناك صعوبات في الاندماج.
اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.
تشير التقديرات إلى خروج ستة ملايين لاجئ من أوكرانيا هرباً من الغزو الروسي. قوبل الأوكران بالترحاب في وسط أوروبا وغربها. ترغب جمهورية التشيك في الاستفادة الاقتصادية من وجودهم، بيد أن صعوبات تقف في الطريق.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
بعد أن فتح الجيش الروسي ممرات إنسانية في مدن يحاصرها بدأت أوكرانيا بإجلاء المدنيين، وسط اتهامات للجانب الروسي بانتهاك الممرات الانسانية عبر عمليات قصف. الممرات تشمل كييف وماريوبول وسومي.
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