 بلغاريا: لاجئون يُضطرون لمغادرة الفنادق بسبب السيّاح | مراسلون حول العالم | DW | 02.07.2022

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مراسلون حول العالم

بلغاريا: لاجئون يُضطرون لمغادرة الفنادق بسبب السيّاح

مستقبل غامض: يتعين على اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا إخلاء الفنادق في المناطق السياحية، وهناك صعوبات في الاندماج.

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