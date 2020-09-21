 بلغاريا ـ السجن المؤبد لرجلين لبنانيين في تفجير أستهدف إسرائيليين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.09.2020

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بلغاريا ـ السجن المؤبد لرجلين لبنانيين في تفجير أستهدف إسرائيليين

قضت محكمة بلغارية بسجن رجلين من اصل لبناني مدى الحياة بعد إدانتهما في قضية تفجير حافلة عام 2012 أدى إلى مقتل خمسة سائحين إسرائيليين وسائق بلغاري في مطار مدينة بورغاس.

بقايا الحافلة التي كانت تقل إسرائيليين عام 2012 في بلغاريا واستهدفت في التفجير

بقايا الحافلة التي كانت تقل إسرائيليين عام 2012 في بلغاريا واستهدفت في التفجير

أصدرت محكمة بلغارية اليوم (الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2020) حكما بالسجن المؤبد على متهمَين في قضية تفجير حافلة كانت تقل سياحا عام 2012 في مطار بورغاس، المنتجع البحري على ساحل البحر الاسود في بلغاريا، ودى إلى مقتل خمسة سائحين إسرائيليين وسائق بلغاري.

 وحكمت القاضية اديلينا ايفانوفا على الرجلين اللذين فرا من بلغاريا ويحاكمان غيابيا "بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط" عنهما بعد إدانتهما بالإرهاب والقتل غير العمد. ويمكن الطعن على الحكم خلال 15 يوما.

 وتم التعريف عنهما على أنهما لبناني أسترالي يدعى ميلاد فرح، كان يبلغ من العمر 31 عاما عند وقوع الهجوم، واللبناني الكندي حسن الحاج حسن (24 عاما). واتّهما في منتصف العام 2016 بأنهما شريكا منفّذ التفجير.

 وأسفر الاعتداء الذي وقع في تموز/ يوليو عام 2012 عن مقتل خمسة إسرائيليين بينهم امرأة حامل وسائق حافلتهم البلغاري إضافة إلى الشخص الذي كانت المتفجرات بحوزته، كما أسفر عن إصابة 35 شخصا بجروح.

ووقع الهجوم عندما فجر رجل يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية قنبلة في حقيبة ظهر كان يحملها بالقرب من حافلة في المطار. وقُتل المهاجم، الذي قالت السلطات إنه يُدعى محمد حسن الحسيني، فيالهجوم، والذي تم التعرف على هويته بناء على تحليل الحمض النووي.

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ألمانيا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وتحظر أنشطته وتشن حملة مداهمات على منظمات ومساجد قد يكون لها صلة بالحزب

واعتبُر الاعتداء الأكثر دموية ضد إسرائيليين في الخارج منذ العام 2004. وحمّلت السلطات البلغارية والإسرائيلية حزب الله اللبناني مسؤولية الاعتداء، وهو أمر لعب دورا في قرار الاتحاد الأوروبي الذي أعقب الهجوم بتصنيف الجناح العسكري للحزب الشيعي على لائحة المنظمات "الإرهابية".

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / رويترز)

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


 

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ألمانيا تطلب أدلة لإدراج حزب الله الشيعي في قائمة المنظمات الإرهابية

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة فرانس برس الأحد أن وزير الداخلية هانس بيتر فريدريتش طلب الحصول على أدلة قبل وضع حزب الله اللبناني الشيعي على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.  

بلغاريا تتهم حزب الله اللبناني بتنفيذ اعتداء إرهابي على أراضيها

اتهمت الحكومة البلغارية حزب الله الشيعي اللبناني بالوقوف وراء اعتداء دام وقع في 18 تموز/ يوليو في شرق بلغاريا أدى إلى مقتل خمسة سياح إسرائيليين ومواطن بلغاري بالإضافة إلى والانتحاري منفذ الاعتداء.  

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