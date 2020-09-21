بلغاريا ـ السجن المؤبد لرجلين لبنانيين في تفجير أستهدف إسرائيليين

أصدرت محكمة بلغارية اليوم (الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2020) حكما بالسجن المؤبد على متهمَين في قضية تفجير حافلة كانت تقل سياحا عام 2012 في مطار بورغاس، المنتجع البحري على ساحل البحر الاسود في بلغاريا، ودى إلى مقتل خمسة سائحين إسرائيليين وسائق بلغاري.

وحكمت القاضية اديلينا ايفانوفا على الرجلين اللذين فرا من بلغاريا ويحاكمان غيابيا "بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط" عنهما بعد إدانتهما بالإرهاب والقتل غير العمد. ويمكن الطعن على الحكم خلال 15 يوما.

وتم التعريف عنهما على أنهما لبناني أسترالي يدعى ميلاد فرح، كان يبلغ من العمر 31 عاما عند وقوع الهجوم، واللبناني الكندي حسن الحاج حسن (24 عاما). واتّهما في منتصف العام 2016 بأنهما شريكا منفّذ التفجير.

وأسفر الاعتداء الذي وقع في تموز/ يوليو عام 2012 عن مقتل خمسة إسرائيليين بينهم امرأة حامل وسائق حافلتهم البلغاري إضافة إلى الشخص الذي كانت المتفجرات بحوزته، كما أسفر عن إصابة 35 شخصا بجروح.

ووقع الهجوم عندما فجر رجل يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية قنبلة في حقيبة ظهر كان يحملها بالقرب من حافلة في المطار. وقُتل المهاجم، الذي قالت السلطات إنه يُدعى محمد حسن الحسيني، فيالهجوم، والذي تم التعرف على هويته بناء على تحليل الحمض النووي.

مشاهدة الفيديو 01:51 شارك ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتشن حملة أمنية ضد نشاطاته إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3bd1J ألمانيا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وتحظر أنشطته وتشن حملة مداهمات على منظمات ومساجد قد يكون لها صلة بالحزب

واعتبُر الاعتداء الأكثر دموية ضد إسرائيليين في الخارج منذ العام 2004. وحمّلت السلطات البلغارية والإسرائيلية حزب الله اللبناني مسؤولية الاعتداء، وهو أمر لعب دورا في قرار الاتحاد الأوروبي الذي أعقب الهجوم بتصنيف الجناح العسكري للحزب الشيعي على لائحة المنظمات "الإرهابية".

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب / رويترز)