بلغاريا- توقيف عدة أشخاص بعد العثورعلى جثث مهاجرين داخل شاحنة

أوقف سبعة أشخاص في بلغاريا بعد العثور أمس الجمعة على جثث 18 مهاجرا قضوا اختناقا داخل شاحنة، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية اليوم السبت (18 فبراير/ شباط 2023) وقال المسؤول البلغاري لفرانس برس غداة مأساة الهجرة الجديدة في بلغاريا، "يمكنني تأكيد توقيف سبعة أشخاص".
كما أوضح مسؤول حكومي آخر أن رئيس شبكة المهربين هو بين المشتبه بهم. وسبق أن حكم عليه بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاتجار بالبشر.
وعثر على جثث المهاجرين الـ 18 داخل شاحنة متروكة في قرية قرب صوفيا، عاصمة بلغاريا، التي تواجه منذ أشهر عدة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015. حيث أبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة متروكة قرب قرية لوكورسكو على مسافة 20 كيلومترا من العاصمة صوفيا.
وبحسب التحقيق، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني 52 شخصا اختبأوا تحت رزم من الخشب، معظمهم مهاجرون أفغان أتوا من تركيا. ومع وصولهم الى المكان، عثر المحققون على جثث متناثرة على العشب حول الشاحنة. وتم إسعاف نحو 34 مهاجرا ونقلوا إلى المستشفى.
وأفاد سباس سباسكوف الطبيب في قسم الطوارىء في مستشفى بيروغوف في صوفيا، أنه تمت معالجة بعضهم بعدما تسمموا جراء تنشق أوكسيد الكربون الناتج من عوادم السيارات. وقال سباسكوف لقناة "نوفا" التلفزيونية الخاصة "تلقوا كمية محدودة جدا من الأوكسجين وكانوا يفتقرون إلى الماء، فأصيبوا بتجفاف شديد. كما أنهم لم يتناولوا طعاما منذ أيام عدة".
وقال بوريسلاف سارافوف نائب المدعي العام للصحافيين إن هؤلاء الأشخاص، وهم من أفغانستان، كانوا قد دخلواالأراضي البلغارية قبل أيام بعد عبور السياج الذي أقيم على الحدود مع تركيا "بواسطة سلم". وأضاف "ماتوا اختناقا، إذ حُشر عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة للغاية". وأشار إلى أنها أكبر مأساة مرتبطة بالهجرة تحصل في بلغاريا على الإطلاق.
وبحسب ملاحظات المحققين، قضى المهاجرون قبل 10 إلى 12 ساعة من العثور على جثثهم. وقال وزير الصحة أسن ميدييدييف "عانوا نقصا في الأوكسجين، كانوا يشعرون بالبرد، وبالتأكيد لم يتناولوا الطعام منذ أيام".
وشهدت بلغاريا التيتعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين على أراضيها رغم وجود سياج من السلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.
وتذكر هذه المأساة بالعثور على جثث 39 فيتناميا عام 2019 في شاحنة مبردة قرب لندن. وشهدت النمسا مأساة مماثلة عام 2019. إذ عثرت الشرطة حينذاك على شاحنة مبردة مهجورة على جانب طريق سريعة في بارندورف قرب الحدود المجرية تضم جثث 71 مهاجرا في حالة تحلل لرجال ونساء وأطفال.
وتعتبر بلغاريا بوابة دخول للاتحاد الأوروبي، وشهدت العام الفائت ازديادا في عدد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها رغم وجود سياج شائك طوله 234 كلم يفصل بين حدودها والأراضي التركية.
ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب)
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