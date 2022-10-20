 بلد غني وسكان فقراء.. ما هي تكلفة الحياة الكريمة في ألمانيا؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.10.2022

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ثقافة ومجتمع

بلد غني وسكان فقراء.. ما هي تكلفة الحياة الكريمة في ألمانيا؟

رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية، إلا أن سدس سكانها معرضون لخطر الفقر. ويشكل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء تحديًا جديدًا تمامًا للبلاد. لكن مصطلح الفقر بحاجة للتوضيح، فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي.

Deutschland Obdachlose in Sommer in Berlin

مشردون ينامون في الشارع، وأمهات لا يتناولن وجبات طعام لكي يتمكنّ من إطعام أطفالهن بشكل أفضل، ومتقاعدون يبحثون في حاويات القمامة عن زجاجات وعلب قابلة للإرجاع ليسلموها للمتاجر مقابل مبالغ قليلة. ورغم أن ألمانيا هي واحدة من أغنى دول العالم، إلا أن هناك 13,8 مليون شخص يعيشون في حالة الفقر مباشرة أو مهددون بالوقوع في براثنه، وهذا ما توصلت إليه "الجمعية الألمانية للمساواة في الرفاهية المجتمعية" (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) في تقريرها الحالي عن الفقر.

مختارات

وفي تقرير الفقر والثروة لعام 2022، ذكرت الحكومة الاتحادية الألمانية أيضًا أن هناك فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء.

لكن هذا لا يعني أن هناك أناس في ألمانيا يمكن أن يموتوا جوعا أو يتجمدوا حتى الموت لأنهم لا يستطيعون الحصول على المساعدة. أو أن يموتوا من المرض لأنه لا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية. في العلوم الاجتماعية، يتم التمييز بين الفقر المطلق، حيث لا يستطيع الناس تلبية احتياجاتهم الأساسية، والفقر النسبي. وتقاس بمتوسط ظروف المعيشة في مجتمع ما.

توزيع غير متساو للثروة والفقر!

تحتل ألمانيا المرتبة 20 في قائمة أغنى دول العالم، والتي تم تحديثها آخر مرة في عام 2021. ويستند الترتيب إلى ازدهار البلاد، والذي يمكن قياسه من خلال ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي للفرد. للقيام بذلك، تضاف قيمة جميع السلع والبضائع المنتجة في الدولة وتقسم على عدد السكان. في ألمانيا، يصل هذا المبلغ إلى ما يزيد قليلاً عن 50700 دولار أمريكي للفرد - من الرضع إلى كبار السن.

للمقارنة، فإن لوكسمبورغ هي أغنى دولة في العالم. فقد أنتجت الدولة الأوروبية الصغيرة ناتجا محليا إجماليًا بلغ حوالي 136.700 دولار أمريكي للفرد في عام 2021. وتقع أفقر عشر دول في العالم في أفريقيا. وتعتبر بوروندي أفقر دولة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 270 دولارا أمريكيا.

التضخم: الضغط على الطبقة الفقيرة آخذ في الازدياد

الفقر - مسألة تعريف

بينما يعيش كثير من الناس في أفقر دول العالم في فقر مطلق، يتأثر الناس في أوروبا بشكل عام بالفقر النسبي. وعليهم أن يتعايشوا مع قيود مادية شديدة. في معظم الأوقات، لا يمكنهم تغطية نفقاتهم إلا إذا استغنوا عن العديد من الأشياء التي يعتبرها غالبية السكان أمرا بديهيا.

في الاتحاد الأوروبي، يعتبر الناس معرضين لخطر الفقر أو فقراء إذا كان دخلهم يقل عن 60 في المائة من متوسط دخل الفرد في الدولة المعنية. فإذا كان الدخل أقل من 50 في المائة، فإن الشخص يعتبر فقيرا جدا.

بالنسبة لألمانيا، هذا يعني أن الشخص الذي يعيش بمفرده ويقل دخله عن 1148 يورو شهريًا يعتبر فقيرا. وبالنسبة لشخص وحده لديه طفل صغير فإن الحد هو 1492 يورو، وللأسرة المكونة من شخصين لديهما طفلان صغيران يبلغ الحد 2410 يورو. وهذه المبالغ تحسب بعد ما يتبقى بعد الاقتطاعات من الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى منح الدولة مثل إعانة الطفل أو إعانة الإسكان.

فقر رغم الضمان الاجتماعي الأساسي

وتعتبر ألمانيا نفسها دولة رفاهية. وأي شخص لا يستطيع العثور على عمل أو لا يستطيع العمل وليس لديه دخل؛ يتلقى ضمانا اجتماعيا أساسيا، يُعرف أيضًا بالعامية باسم "هارتس 4" (Hartz IV). وهناك أموال لتغطية نفقات المعيشة والإيجار وتكاليف التدفئة والمياه الدافئة، وكذلك التأمين الصحي والتمريض. في عام 2020، كان حوالي 5,3 مليون شخص في ألمانيا يعيشون كليا أو جزئيا على "هارتس 4".

الشخص الذي يعيش بمفرده أو الشخص الذي يعيش وحده مع طفل صغير يحصل على 449 يورو شهريًا. يجب أن يشتري منها المواد الغذائية والملابس وأشياء أخرى مثل وسائل العناية بالجسم والأغراض المنزلية ويدفع منها تكاليف الإنترنت والهاتف والكهرباء. إذا كان هناك شخصان محتاجان يعيشان في شراكة، فسيتم تخفيض المنحة إلى 404 يورو لكل واحد منهما. ويتم دفع ما بين 285 و376 يورو لكل طفل، حسب سنه.

صورة رمزية لمشرد في مدنية هامبورغ

رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية إلا أن هناك فقراء يعيشون على مساعدات الدولة

كم من المال يحتاج الشخص ليعيش؟

منظمات الرعاية الاجتماعية توجه انتقادات مرارا وتكرارا وتقول إن الضمان الاجتماعي الأساسي لا يحمي من الفقر ولا يكفي "للمشاركة الحقيقية" في الحياة في ألمانيا. وتريد الحكومة الاتحادية رفع الضمان الأساسي إلى 502 يورو شهريا، اعتبارا من عام 2023. ووفقًا لعالم الاجتماع والباحث في موضوع الفقر كريستوف بوترفيغه، حتى هذا لن يكون كافيًا. ويعتقد بوترفيغه أن 650 يورو ضرورية للعيش "بكرامة"، وللتمكن مثلا من تناول طعام صحي.

في الواقع، يتم حساب الضمان الأساسي بدقة. يتم توفير خمسة يورو للشخص الواحد يوميًا للطعام. ويقول تحليل نشرته مؤسسة "هاينريش بول" (Heinrich Bِll) في عام 2021: "لكي يكون ذلك كافيًا، غالبًا ما تشتري الأسر الفقيرة إما كميات أقل من الطعام أو طعاما ذا نوعية رديئة". وتتحدث المؤسسة، القريبة من حزب الخضر، عن فقر الغذاء في هذا السياق.

كبار سن وفقراء في أحد بنوك الطعام في كولونيا

متقاعدون كثيرون لا يستطيعون تغطية نفاقتهم وتأمين معيشتهم اليومية فيضطرون للجوء إلى بنوك الطعام

المتقاعدون يعانون أيضا

الوضع يزداد سوءا بسبب التضخم ويؤثر أيضا على أولئك الذين تمكنوا حتى الآن من تغطية نفقاتهم دون مساعدة. فالمزيد والمزيد من الناس لم يعودوا قادرين على تحمل الأسعار المتزايدة للخبز والحليب والفواكه والخضروات في السوبر ماركت. ويوجد في ألمانيا ما يقرب من 960 منفذ طعام مجاني، تعرف بـ"التافل" (Tafel)، وهي مؤسسات تجمع التبرعات الغذائية وتوزعها على المحتاجين (تشبه بنوك الطعام في دول عربية)، وتشعر هي الآن أيضا بالآثار. ففي عام 2020 لجأ إلى "بنوك الطعام" حوالي 1,1 مليون شخص للحصول على الغذاء ويقال إن عددهم الآن مليوني شخص.

الفقر هو أيضا مشكلة متزايدة بين كبار السن. فالمعاش التقاعدي ضئيل للغاية، حتى بعد عقود من العمل. وتتأثر النساء أكثر من الرجال لأنهن يملن إلى العمل بدوام جزئي ويتقاضين أجوراً أقل. وتعتقد دراسة أجرتها مؤسسة "برتلسمان" أن حوالي 20 في المائة من المتقاعدين يمكن أن يتأثروا بالفقر في سن الشيخوخة في عام 2036.

الفقر الخفي

صحيح أن المتقاعدين الذين يكون معاشهم التقاعدي منخفضا بشكل خاص يمكنهم التقدم للحصول على مزايا الضمان الأساسي، تماما مثل الأشخاص الذين يتقاضون أجورا منخفضة على عملهم أو الذين لا يمكنهم العمل إلا بدوام جزئي لأنهم يربون الأطفال. ومع ذلك، يخجل كثير من الناس من الذهاب إلى مكتب المساعدة الاجتماعية (جوب سنتر) والاعتراف بحاجتهم.

وتفترض دراسات أن ثلثي من يحق لهم الحصول على المعونة يتنازلون عنها بدافع الخجل. ويفضل كبار السن محاولة العمل لساعات أطول. على الأقل لساعات أو أيام. أو يقومون بجمع الزجاجات والعبوات التي يمكن إرجاعها من صناديق القمامة للحصول على بضعة يوروهات إضافية في محافظهم.

إحدى منافذ توزيع الطعام على الفقراء (بنك طعام) والتي تعرف في ألمانيا بـتافل (Tafel). هنا في مدينة أوبرهاوزن

وصل عدد الذين يحصلون على الغذاء من بنوك الطعام "تافل" إلى مليوني شخص!

فقير رغم العمل

في ألمانيا، يتزايد أيضًا عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش على دخلهم على الرغم من حصولهم على وظيفة بدوام كامل. الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 12 يورو في الساعة، ما يعني أن الشخص الذي يعيش بمفرده وليس لديه أطفال ويعمل 40 ساعة في الأسبوع سيتقاضى راتباً صافياً يبلغ حوالي 1480 يورو في الشهر. وعلى الرغم من أن هذا هو "اسميًا" فوق خط الفقر، إلا أنه يتآكل عمليا بسبب التضخم.

الطلاب أيضًا يشعرون بالمشكلة، خاصةً إذا كانوا يعيشون على "المساعدة الطلابية" (BAFöG) ، كما يُطلق على التمويل الحكومي للتعليم. والحد الأقصى للمعدل الشهري هو 934 يورو، والذي يشمل بدل السكن والتأمين الصحي. وهو معدل أقل بكثير من حد خط الفقر النسبي في ألمانيا.

يكاد لا يكون هناك أي تحسن في الأفق

تريد الحكومة الاتحادية استخدام 200 مليار يورو للتخفيف من عواقب ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، فإن هذا لن يغطي إلى حد بعيد جميع التكاليف الإضافية (ما يتعلق بالسكن من تدفئة وكهرباء وهلمّ جرّا)، ويعتقد الاقتصاديون أن التضخم سيظل مرتفعًا. وستظل الحياة في ألمانيا باهظة الثمن وسيشعر بها في المقام الأول أولئك الذين ليس لديهم احتياطي مالي أو مدخرات للأيام الصعبة.

زابينه كينكارتس/ ص.ش

  • Symbolbild Altersarmut in Deutschland

    أفقر المدن الألمانية

    فقراء في بلد غني

    رغم التطور والنجاح الاقتصادي الكبير في ألمانيا، تعاني بعض المدن الكبيرة من تزايد نسبة الفقر والفقراء فيها استنادا لإحصائيات نسبة البطالة وعدد الحاصلين على الضمانات الاجتماعية التي تسد الاحتياجات الضرورية فقط، حسب ما نشرته تقارير مؤسسة "هانس بوكلر" الألمانية. في البوم الصور التالي تعرف على أفقر المدن الألمانية.

  • Kinderarmut

    أفقر المدن الألمانية

    مدينة لايبزيغ

    لايبزيغ تحتل لقب أفقر المدن الألمانية بلا منازع. ربع سكان مدينة لايبزيغ الواقعة في شرق ألمانيا هم تحت مستوى الفقر و18.6 بالمائة منهم يحصلون على الضمانات الاجتماعية.

  • Symbolbild Die Tafel

    أفقر المدن الألمانية

    مدينة دورتموند

    24.2 بالمائة من سكان دورتموند هم تحت مستوى الفقر و17.7 بالمائة منهم يحصلون على الضمانات الاجتماعية. منظمة تافيل الإنسانية توفر وجبات طعام مجانية للفقراء في مدينة دورتموند، وكذلك في مدن ألمانية أخرى. زيادة عدد الفقراء في المدن الكبيرة شجع المنظمات الإنسانية والكنسية على تبني مثل هذه المشاريع لتوفير وجبات طعام مجانية للفقراء.

  • Einwanderung Integration Armut Deutschland Duisburg

    أفقر المدن الألمانية

    مدينة ديسبورغ

    امرأة من أصول أجنبية في مدينة ديسبورغ الغربية تقوم بجمع العلب البلاستيكية والزجاجية من شوارع المدينة لبيعها. تقارير الفقر السنوية أشارت إلى أن عددا كبيرا من السكان ذوي الأصول الأجنبية يقبعون تحت مستوى الفقر في البلد.

  • Deutschland Armut Bettler in München

    أفقر المدن الألمانية

    مدينة هانوفر

    أحد المتسولين الألمان في مدينة هانوفر يجلس حاملا لوحة كتب عليها. مساعدة رجاءا!. نسبة القابعين تحت مستوى الفقر في هانوفر 22.6 بالمائة ونسبة الحاصلين على الضمانات الاجتماعية هي 12.8 بالمائة من سكان المدينة.

  • Armut Deutschland Armutsgefährdung Symbolbild

    أفقر المدن الألمانية

    مدينة بريمن

    امرأة تعيش بلا مأوى في مدينة بريمن، وتنام على أرصفة شوارعها أو تحت ظلال أحد جسور المدينة. 21.3 بالمائة من سكان المدينة هم تحت مستوى الفقر و 17 بالمائة منهم يحصلون على الضمانات الاجتماعية.

  • Symbolbild Altersarmut in Deutschland

    أفقر المدن الألمانية

    برلين

    احد كبار السن يتجول بكرسيه المتحرك في العاصمة برلين كاتبا على كرسيه. "هل زجاجتك فارغة، أشكرك على التبرع بها لي". لا يحصل هذا الرجل من بيع الزجاجات الفارغة إلا على مبالغ زهيدة قد لا تكفيه لعيش يومه.

  • Flash-Galerie Winter Schnee in Deutschland

    أفقر المدن الألمانية

    دريسدن

    20 بالمائة من سكان المدينة هم تحت مستوى الفقر و13.2 من سكانها يحصلون على الضمانات الاجتماعية.

  • Kinderarmut in Deutschland Köln

    أفقر المدن الألمانية

    كولونيا

    بنت صغيرة تلعب على إحدى أراجيح ضاحية ميشينيش الجنوبية في مدينة كولونيا، والتي أغلب سكانها من ذوي الدخل البسيط. تقارير المنظمات الإنسانية نوهت إلى أن اغلب القابعين تحت مستوى الفقر في ألمانيا هم من أبناء المهاجرين أو من أبناء الألمان العاطلين عن العمل. مدينة كولونيا احتلت المركز الثامن في قائمة أفقر المدن.

  • Symbolbild Deutschland Senioren Vermögen

    أفقر المدن الألمانية

    مدينة إيسن

    متقاعدان من مدينة إيسن. 19.8 بالمائة من سكانها هم تحت مستوى الفقر و 18.1 بالمائة من سكانها يحصلون على الضمانات الاجتماعية. اغلب المتقاعدين هم من الشرائح المتضررة من الفقر في ألمانيا.

  • Symbolbild Altersarmut in Deutschland

    أفقر المدن الألمانية

    مدينة نورنبيرغ

    هذه النقود المعدنية القليلة هي راتب التقاعد الشهري لهذه العجوز الثمانينية من مدينة نورنبيرغ. أكثر الذين تضرروا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هم من كبار السن والمتقاعدين الذين لم يعملوا لفترة طويلة أو عملوا في وظائف مرتباتها قليلة. يضطر هؤلاء إلى تقديم طلبات الضمان الاجتماعي لأن رواتبهم التقاعدية لا تكفيهم.

    الكاتب: زمن البدري


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