بلد الفيضانات - بنغلاديش

Im Ganges-Delta im Süden Bangladeschs lähmt die Ankunft von salzigem Meerwasser an Land die Wirtschaft der gesamten Region. Viele Bauern mussten ihre Reisfelder in Garnelenfarmen mit geringeren Erträgen umwandeln. Und riesige Binnenflüsse stellen eine zusätzliche Bedrohung dar: Abschmelzende Himalaya-Gletscher und heftige Monsunregen sorgen für gefährlich hohe Wasserstände. Jedes Jahr treten Flüsse über und spülen Zehntausende von Häusern weg. Mehr als 15.000 Kinder sterben jährlich durch Ertrinken in Überschwemmungen. Naturkatastrophen führen zu einer massiven Abwanderung in die Hauptstadt Dhaka, während Klimaflüchtlinge nach befristeten Jobs suchen, um zu überleben. Kurban Ali wurde Dreiradfahrer, um Menschen zu transportieren. Er arbeitet 12 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, in der Hoffnung, seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Auch Bangladesch kämpft mit starker Umweltverschmutzung, die vor allem durch die Textilindustrie verursacht wird. Jeden Tag werden tonnenweise Giftmüll in die Natur gekippt. Kläranlagen entleeren ihre Tanks voller krebserregender Chemikalien direkt in Flüsse. Jahirul wurde in Australien ausgebildet und symbolisiert eine neue, umweltbewusstere Denkweise. Er ist Leiter einer Schiffszerlegewerkstatt und hat 10 Millionen Euro investiert, um gefährliche Abfälle wie Asbest, Batterien und Motoröl wieder aufzubereiten.