 بلد الفيضانات - بنغلاديش | تقارير جديدة | DW | 13.09.2022

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تقارير جديدة

بلد الفيضانات - بنغلاديش

بنغلاديش بلد معرض بشدة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات كارثية متكررة. المياه تدمّر المحاصيل الزراعية والمنازل. والسكان يعيشون في صراع دائم ضد الفيضانات. والسبب الرئيسي هو: الاحتباس الحراري العالمي.

Filmstill Dokumentation | Das überflutete Land - Bangladesch

Filmstill Dokumentation | Das überflutete Land - Bangladesch

في دلتا نهر الغانج في جنوب بنغلاديش يتسبب وصول مياه البحر المالحة إلى اليابسة في شل اقتصاد المنطقة بأكملها. مزارعون كثيرون اضطروا لتحويل حقول الأرز إلى مزارع لتربية الروبيان ذات عائدات أقل. كما تشكّل الأنهار الداخلية الضخمة تهديدا إضافيا: إذ يتسبّب ذوبان الجليد في جبال الهملايا والأمطار الموسمية الغزيرة في ارتفاع خطير لمستويات المياه. في كل عام تفيض الأنهار وتجرف عشرات الآلاف من المنازل. كما يموت سنويا أكثر 15 ألف طفل غرقا في الفيضانات.

Filmstill Dokumentation | Das überflutete Land - Bangladesch

الكوارث الطبيعية تتسبب في موجات نزوح هائلة إلى العاصمة دكّا، حيث يبحث لاجئو المناخ عن أعمال مؤقتة للبقاء على قيد الحياة. قربان علي أصبح يعمل سائقا لدراجة هوائية ثلاثية العجلات لنقل الناس. إنه يعمل 12 ساعة يوميا، وعلى مدار الأسبوع، أملا في أن يوفّر لأطفاله حياة أفضل.

Filmstill Dokumentation | Das überflutete Land - Bangladesch


تكافح بنغلاديش أيضا ضد تلوث بيئي شديد ناجم بشكل أساسي عن صناعة النسيج. يتم يوميا التخلص من أطنان من النفايات السامة في الطبيعة. كما تفرّغ محطات معالجة مياه الصرف الصحي خزاناتها المليئة بمواد كيميائية مسببة للسرطان في الأنهار مباشرة. تلقى جاهيرول تعليمه في أستراليا، وهو يرمز إلى عقلية جديدة أكثر وعيا بالبيئة. إنه مدير ورشة لتفكيك السفن المتهالكة، واستثمر 10 ملايين يورو من أجل إعادة معالجة نفايات خطرة مثل الأسبستوس والبطاريات وزيت المحركات.


 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 22:15 UTC
الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 01:15 UTC
الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:00 UTC
الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 06:15 UTC
السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 10:15 UTC
السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 15:15 UTC
السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 23:15 UTC
الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 13:15 UTC
الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 19:15 UTC
الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 16:15 UTC

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