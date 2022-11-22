 بلدية برلين تبذل ما في وسعها لأجل العثور لمساكن للاجئين الأوكرانيين وسط قلة الموجود منها | DW الأخبار | DW | 23.11.2022

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DW الأخبار

بلدية برلين تبذل ما في وسعها لأجل العثور لمساكن للاجئين الأوكرانيين وسط قلة الموجود منها

مدينة برلين تسابق الزمن لتوفير مساكن للاجئين الأوكرانيين. من شبه المستحيل الحصول على شقة للإيجار في برلين حاليا. المدنية حولت مطارا مهجورا لمقر إقامة مؤقت للاجئين الأوكرانيين.

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