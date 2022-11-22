بلدية برلين تبذل ما في وسعها لأجل العثور لمساكن للاجئين الأوكرانيين وسط قلة الموجود منها

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مدينة برلين تسابق الزمن لتوفير مساكن للاجئين الأوكرانيين. من شبه المستحيل الحصول على شقة للإيجار في برلين حاليا. المدنية حولت مطارا مهجورا لمقر إقامة مؤقت للاجئين الأوكرانيين.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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