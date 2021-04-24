بلدة "أوستلسهايم" الألمانية تنتخب عمدة لها من أصل سوري

انتخب مواطنو بلدة أوستلسهايم (Ostelsheim) في مقاطعة كالو في ولاية بادن فورتمبيرغ، ريان الشبل عمدة للبلدة. وأعلنت البلدية مساء الأحد (الثالث من أبريل/نيسان 2023) حصول اللاجئ السوري السابق على الأغلبية المطلقة بنسبة 55.41 في المائة من الأصوات، بحسب ما ذكر موقع مجلة شتيرن الألمانية.
وكان العمدة الجديد البالغ من العمر 29 عامًا قد ترشح للانتخابات كمرشح غير حزبي، على الرغم من كونه عضو في حزب الخضر. ووصف ريان الشبل تجربته في الحملة الانتخابية بأنها "إيجابية بشكل عام".
وفي الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، تفوق الشبل على المرشحين غير الحزبيين مثل ماركو شتراوس وماثياس فاي.
وكتب العمدة الجديد على صفحته بموقع فيسبوك يقول إن أوستلسهايم "صنعت التاريخ"، مشيراً إلى أن فوزه بالمنصب "شرف كبير ومسئولية ضخمة أيضاً"، وأنه "جاء بعد حملة انتخابية صعبة ومثيرة وانتخابات نزيهة"، موجهاً شكره لكل من شارك في الانتخابات خصوصاً من لم يمنحه صوته، مؤكداً أنه سيكون "عمدة من أجل الجميع".
وأكد الشبل التزامه بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه خلال الحملة، آملا في تعاون الجميع معه من زملائه في المجلس البلدي "من أجل تشكيل مستقبل أوستلسهايم". ومن المقرر أن يتسلم العمدة الجديد مهامه في الثامن عشر من يونيو/حزيران.
يذكر أن الشبل فر من مسقط رأسه في السويداء في جنوب سوريا في عام 2015 وكان عمره وقتها 21 عاماً. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، عمل كمساعد إداري في بلدية ألتنغستيت. وقال إنه بصفته عمدة يخطط الشبل الآن للانتقال إلى أوستلسهايم، وفق ما نشر موقع مجلة دير شبيغل.
بهذا قد يكون الشبل أول عمدة بلدية من أصل سوري في جنوب غرب ألمانيا. وفقًا لموقع Gemeindetag Baden-Württemberg لم يكن هناك مرشح آخر من أصول سورية لمنصب عمدة البلدية.
يذكر أن عدد سكان بلدة أوستلسهايم يبلغ 2.439 نسمة، ومساحتها 9.23 كيلو متر مربع، حسب موقع البلدة على الإنترنت.
ع.ح./ع.ج.م
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