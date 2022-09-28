بلجيكا.. فتح تحقيق في مقتل شخص خلال مداهمة لأوساط اليمين المتطرف

قتل شخص اليوم الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2022) خلال مداهمة للشرطة في منطقة ميركسيم في مدينة أنتويرب بشمال بلجيكا، كانت تستهدف مخططًا "لاعتداء إرهابي" يدبره مقربون من أوساط اليمين المتطرف. وجاء في بيان للنيابة العامة أن التحقيق برئاسة قاضي التحقيق في أنتويرب يستهدف "أوساطا يشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف".

وتخلل التحقيق حوالى عشر عمليات دهم صباح الأربعاء في منطقة أنتويرب (انفير) حصل خلالها تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيل. وأكدت النيابة العامة أنه "جرى خلال هذه العمليات تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأحد الموجودين في أحد المباني. توفي هذا الشخص".

وأصيب الرجل البالغ 36 عامًا بجروح قاتلة في منزله في منطقة ميركسيم بمدينة أنتويرب و"توفي متأثرا بجروحه على الفور"، بحسب النيابة.

وأُسند التحقيق في تهمة "القتل العمد" إلى قاضي تحقيق آخر، وفقًا لمكتب النائب العام في أنتويرب. ويتعين عليه تحديد ملابسات إطلاق النار التي أدت إلى مقتل الشخص وما إذا كانت الشرطة قد تصرفت دفاعًا عن النفس.

وقال متحدث باسم النيابة لوكالة فرانس برس "تم تعيين خبراء وينبغي استجواب الأشخاص المعنيين. ما زلنا ننتظر هذه النتائج".

وأشار مكتب النائب العام، المكلف قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة في أنحاء بلجيكا، إلى أن "كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة" ضُبطت خلال عمليات الدهم، و"بعض تلك الأسلحة كانت مسجلة بشكل قانوني".

وعزز جهاز الاستخبارات والنظام القضائي في بلجيكا مراقبة الأوساط اليمينية المتطرفة منذ قضية يورغن كونينغز، العسكري اليميني المتطرف الذي فر من ثكنته في ربيع عام 2021. واعتبر العسكري خطرا منذ أشهر لدى المنظمة البلجيكية لتحليل التهديد الإرهابي، وكان يشتبه في رغبته في مهاجمة مسؤولين بلجيكيين وعالم فيروسات معروف في البلاد. وعُثر عليه ميتا في في متنزه طبيعي في مقاطعة ليمبورغ الفلمنكية (شمال شرق)، بعد مطاردة استمرت أكثر من شهر. وخلص التحقيق إلى أن الجندي أنهى حياته بسلاح ناري.

إحباط عملية لاختطاف وزير العدل البلجيكي

ولم يكن معروفًا في البداية أيضًا ما إذا كانت هناك صلة بين تلك المداهمات وبين محاولة اختطاف وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، التي تم إحباطها في نهاية الأسبوع. فقد صادرت الشرطة أمام منزل وزير العدل سيارة بها بندقية كلاشينكوف وعلبة بها بنزين، واتهم فان كويكنبورن مافيا المخدرات بالوقوف وراء ذلك. وتعتبر مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية، إلى جانب روتردام في هولندا وقبل هامبورغ الألمانية، هي أكبر مركز تجاري للكوكايين والمخدرات الأخرى في أوروبا، بحسب موقع "تاغس شاو" الألماني.

ص.ش/ع.ش (ا ف ب، د ب أ)